HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hadise'nin Ramazan paylaşımına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki: "Kabul edilemez"

Şarkıcı Hadise'nin UNICEF için hazırladığı Ramazan temalı videosu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın sert eleştirilerine neden oldu. Saral, “Hadise’nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede ‘yardıma muhtaç’ ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur" dedi.

Hadise'nin Ramazan paylaşımına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki: "Kabul edilemez"
Recep Demircan

Ünlü şarkıcı Hadise, UNICEF için hazırladığı videoda Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi çocuklara destek çağrısında bulundu. Hadise paylaşımında şunları ifade etti:

“Ramazan paylaşma ve dayanışma ayıdır. UNICEF, en zor durumdaki çocukların her zaman yanındadır. Çünkü hiçbir çocuk aç kalmamalıdır. Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’ya kadar çocuklar iftar sofralarında umuda ihtiyaç duyuyor. Bir çocuğun hayatında gerçek bir fark yaratmak için, Ramazan bağışlarınızı UNICEF’e yapabilirsiniz”

Hadise nin Ramazan paylaşımına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral dan sert tepki: "Kabul edilemez" 1

OKTAY SARAL: "KABUL EDİLEMEZ"

Hadise’nin sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Saral, videodaki ifadelerde Türkiye’nin Gazze ve Sudan ile birlikte “yardıma muhtaç” ülkeler arasında anılmasına sert tepki gösterdi.

Hadise nin Ramazan paylaşımına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral dan sert tepki: "Kabul edilemez" 2

Saral şunları ifade etti:

“Hadise’nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede ‘yardıma muhtaç’ ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur. Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bıçaklanan gencin ailesini tehdit etmişlerdi: 3 tutuklamaBıçaklanan gencin ailesini tehdit etmişlerdi: 3 tutuklama
Gözler olası saldırıya çevrilmişti! ABD'den İran'a 48 saat süre Gözler olası saldırıya çevrilmişti! ABD'den İran'a 48 saat süre

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Oktay Saral Hadise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.