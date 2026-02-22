HABER

Hayvan dışkısının altından 19 yabancı çıktı!

Göçmen kaçakçıları dur durak bilmiyor. Hatay'da üstü hayvan dışkısıyla kamufle edilmiş bir kamyonetin altından 19 yabancı uyruklu çıktı. Oturma izni olmayan göçmenler emniyete götürülürken iki organizatör de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; üstü hayvan gübresiyle kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesinden 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

HAYVAN DIŞKILI KAMUFLE

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince 20 Şubat günü Arsuz-İskenderun yolu üzerinde durdurulan açık kasa kamyonette detaylı arama yapıldı. Üzeri hayvan dışkısıyla kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesi polis ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıktı.

19 GÖÇMEN, 2 ORGANİZATÖR

Gizli bölmede; Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

