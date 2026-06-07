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Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde seçim yapılmasına ilişkin kararını yayımlamıştı. Bugün 3 ilde seçim heyecanı yaşandı. Seçim yapılan beldelerden Nevşehir Mustafapaşa'da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, Tokat Yolüstü'nde ise AK Parti'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlığını kazandı. Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Aydın, Tokat Çevrecik'te ise CHP'nin adayı Nazım Demirkol kazanan isimler oldu.

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Türkiye'de bugün 3 ilde ara seçim yapıldı. Gümüşhane, Nevşehir ve Tokat'ta belediye statüsü kazanan beldelerde belediye başkanlığı seçimleri için seçmenler sandığa gitti.

TÜRKİYE'DE 3 İLDE ARA SEÇİM HEYECANI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde seçim yapılmasına ilişkin kararını yayımlamıştı. 3 ilin 6 yerleşim yerinde belediye başkanlığı seçimleri gerçekleşti.

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu 1

TOKAT'TA 4 BELDE SANDIĞA GİTTİ

Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemleri gerçekleşti. Ara seçim yapılan Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel, Yolüstü'nde ise AK Parti'nin adayı Mustafa Altın, Çevrecik'te ise CHP'nin adayı Nazım Demirkol kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçildi. başkanlığına seçildi.

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu 2

NEVŞEHİR'DE AK PARTİ ADAYI ÖZER KAZANDI

Ara seçim yapılan beldelerden Nevşehir Mustafapaşa'da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer,kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçildi.

GÜMÜŞHANE TEKKE'DE KAZANAN BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU

Ara seçim yapılan beldelerden Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Aydın,

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu 3Tekke'de seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Aydın kazandı

YSK BAŞKANI MUTTA'DAN BUGÜN YAPILAN ARA SEÇİME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, bugün yapılan belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve mahalli idareler ara seçimine ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu 4

Mutta, yaptığı yazılı açıklamada, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ara seçimleri ile ülke genelinde 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmen ile oy verme işleminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin ülke genelinde sona erdiğine işaret eden Mutta, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık kurullarının ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sayım ve döküm işlemlerine başladığını vurgulayan Mutta, şunları kaydetti:

"Sayım ve döküm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, sandık sonuç tutanakları sandık kurulu üyeleri tarafından düzenlenerek imza altına alınacaktır. Düzenlenen sandık sonuç tutanaklarına ilişkin veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda seçim bilişim sistemine aktarılacaktır. Demokratik sürece katılım gösteren vatandaşlarımıza, seçim görevlilerine, sandık kurulu üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ve tüm görevlilere teşekkür ederiz. Şahsım ve Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Nevşehir Tokat
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