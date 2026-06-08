İş insanını kaçırıp 3 milyon fidye istediler! Nefes kesen operasyon kamerada

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri film sahnelerini aratmayacak bir operasyona imza attı. 3 Haziran saat 00.20 sıralarında 100. Yıl Mahallesi’nde iş yerinden bir kişinin zorla araca bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

3 MİLYON FİDYE İSTEDİLER

Yapılan çalışmalarda, kaçırılan kişinin iş insanı S.K. olduğu ve akrabası İ.K. üzerinden alacak iddiası bulunan kişiler tarafından olayın gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilerin, S.K.’nın ailesini arayarak 3 milyon lira fidye talep ettikleri belirlendi.

FİLM GİBİ OPERASYON

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, S.K.’nın Büyükçekmece’de bir evde zorla tutulduğunu belirledi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda Özel Harekat polisleri de görev aldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 1'İ SERBEST

Operasyonda iş insanı sağ olarak kurtarılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 3’ünün tutuklanmasına, 1’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır