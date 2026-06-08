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İş insanını kaçırıp 3 milyon fidye istediler! Nefes kesen operasyon kamerada

İstanbul Bağcılar'da bir iş insanını kaçıran şüpheliler ailesinden 3 milyon lira fidye istedi. Özel harekat polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda iş insanı kurtarıldı. 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş insanını kaçırıp 3 milyon fidye istediler! Nefes kesen operasyon kamerada

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri film sahnelerini aratmayacak bir operasyona imza attı. 3 Haziran saat 00.20 sıralarında 100. Yıl Mahallesi’nde iş yerinden bir kişinin zorla araca bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş insanını kaçırıp 3 milyon fidye istediler! Nefes kesen operasyon kamerada 1

3 MİLYON FİDYE İSTEDİLER

Yapılan çalışmalarda, kaçırılan kişinin iş insanı S.K. olduğu ve akrabası İ.K. üzerinden alacak iddiası bulunan kişiler tarafından olayın gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilerin, S.K.’nın ailesini arayarak 3 milyon lira fidye talep ettikleri belirlendi.

İş insanını kaçırıp 3 milyon fidye istediler! Nefes kesen operasyon kamerada 2

FİLM GİBİ OPERASYON

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, S.K.’nın Büyükçekmece’de bir evde zorla tutulduğunu belirledi.

İş insanını kaçırıp 3 milyon fidye istediler! Nefes kesen operasyon kamerada 3

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda Özel Harekat polisleri de görev aldı.

İş insanını kaçırıp 3 milyon fidye istediler! Nefes kesen operasyon kamerada 4

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 1'İ SERBEST

Operasyonda iş insanı sağ olarak kurtarılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 3’ünün tutuklanmasına, 1’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İş insanını kaçırıp 3 milyon fidye istediler! Nefes kesen operasyon kamerada 5

İş insanını kaçırıp 3 milyon fidye istediler! Nefes kesen operasyon kamerada 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar fidye
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