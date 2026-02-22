Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz" Cüneyt Özdemir mahsur kaldı

Meksika'da bir çete, liderlerinin öldürülmesine karışılık olarak silahlı eyleme başladı. Meksika'nın yüzde 35'inde karışıklıklar çıktı. Ordu ve çete arasında çatışma yaşanırken çete tarafından yayınlanan bildiride sokağa çıkanların öldürüleceği aktarıldı.

ÇATIŞMALARIN ORTASINDA KALDI

Ailesiyle birlikte tatile Meksika'ya giden gazeteci Cüneyt Özdemir çatışmaların ortasında kaldı.

Özdemir yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"3 günlüğüne eşim ve oğlumla Meksika'ya tatile gelmiştik. Eşim dün akşam ABD'ye döndü. Biz de bu akşam saatlerinde dönecektik. Bi haber geldi, otelden çıkmayın diye. Çeşitli havalimanlarında da baskınlar olduğu söyleniyor. Yeni nesil kartelin başındaki isim öldürüldükten sonra biraz önce yeni bir bildiri yayınladılar. Sokakta kim olursa öldüreceğiz diye. Ordu teyakkuzda... Meksika'nın yüzde 35'inde olaylar var.

Bizim durumumuz iyi, bir yere çıkmıyoruz. İnsanlar burada ilk defa böyle olay olduğunu söylüyor. Olaylar nereye evrilecek bilmiyoruz. Meksika'nın yüzde 35'inde misilleme eylemleri var. "