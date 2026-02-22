HABER

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz" Cüneyt Özdemir mahsur kaldı

Meksika'da kartelle ordu arasında çatışma çıktı. Meksika'nın yüzde 35'inde olaylar yaşanıyor. Çete yayınladığı bildiride sokağa çıkanları öldüreceğini söyledi. Ailesiyle birlikte Meksika'ya giden gazeteci Cüneyt Özdemir mahsur kaldı. Özdemir, "Bizim durumumuz iyi, bir yere çıkmıyoruz. İnsanlar burada ilk defa böyle olay olduğunu söylüyor. Olaylar nereye evrilecek bilmiyoruz." dedi.

Recep Demircan

Meksika'da bir çete, liderlerinin öldürülmesine karışılık olarak silahlı eyleme başladı. Meksika'nın yüzde 35'inde karışıklıklar çıktı. Ordu ve çete arasında çatışma yaşanırken çete tarafından yayınlanan bildiride sokağa çıkanların öldürüleceği aktarıldı.

ÇATIŞMALARIN ORTASINDA KALDI

Ailesiyle birlikte tatile Meksika'ya giden gazeteci Cüneyt Özdemir çatışmaların ortasında kaldı.

Özdemir yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"3 günlüğüne eşim ve oğlumla Meksika'ya tatile gelmiştik. Eşim dün akşam ABD'ye döndü. Biz de bu akşam saatlerinde dönecektik. Bi haber geldi, otelden çıkmayın diye. Çeşitli havalimanlarında da baskınlar olduğu söyleniyor. Yeni nesil kartelin başındaki isim öldürüldükten sonra biraz önce yeni bir bildiri yayınladılar. Sokakta kim olursa öldüreceğiz diye. Ordu teyakkuzda... Meksika'nın yüzde 35'inde olaylar var.

Bizim durumumuz iyi, bir yere çıkmıyoruz. İnsanlar burada ilk defa böyle olay olduğunu söylüyor. Olaylar nereye evrilecek bilmiyoruz. Meksika'nın yüzde 35'inde misilleme eylemleri var. "

