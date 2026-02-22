HABER

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Hatay merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 'Gümrük geçişinde rüşvet' aldığı belirlenen aralarında çok sayıda memur olan şüphelilere operasyon düzenlendi. 44 kişi gözaltına alınırken 26'sı tutuklandı. Çökertilen çetenin her yeni yılın başında rüşvete zam yaptığı tespit edildi. Çete üyelerinin ise lüks yaşamları dikkat çekti.

Hatay merkezli 8 ilde gerçekleştirilen ‘Gümrük geçişinde rüşvet’ operasyonunda çok sayıda memur başta olmak üzere 44 şahıs gözaltına alındı.

HER YENİ YILIN BAŞINDA ZAM YAPMIŞLAR

Hatay polisinin detaylı çalışmalarıyla ortaya çıkan rüşvet çarkında; memurların internet tabanlı programlar başta olmak üzere telefonla kurdukları iletişimlerde şifreli görüştükleri, her yeni yılın başında geçiş ücretlerine zam yaptıkları ve elden alarak topladıkları rüşvetleri havuz içerisinde birleştirerek her ay sonunda elde ettikleri haksız kazancı paylaştıkları ortaya çıktı.

BİRÇOK İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Rüşvet ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında 46 şahsa yönelik 17 Şubat günü Hatay merkezli; İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 44 şahıs gözaltına alınırken, 2 şahsın yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 41 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Ayrıca 76 bin 985 ABD doları, 52 bin 130 Euro, 87 bin 310 TL, 3 bin 100 Suudi Arabistan Riyali, 1 ruhsatsız tabanca, 4 adet AK-47 fişeği, 284 adet 9x19 mm çapında fişek, 1 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 56 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

26 TUTUKLAMA

Polis ekiplerince 20 Şubat günü Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 36 şüpheli şahıstan 26’sı tutuklandı, 10 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin detaylı teknik ve fiziki takibindeyse çetenin akıllara durgunluk veren çalışma sistemi ortaya çıktı. Rüşvet çarkında; memurların internet tabanlı programlar başta olmak üzere telefonla kurdukları iletişimlerde şifreli görüştükleri, her yeni yılın başında geçiş ücretlerine zam yaptıkları ve elden alarak topladıkları rüşvetleri havuz içerisinde birleştirerek her ay sonunda elde ettikleri haksız kazancı paylaştıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin lüks yaşamlarıysa dikkat çekti.

Öte yandan gümrük geçişinde rüşvetin; geçiş esnasında analize gönderilmesi gereken ürünlerin analize gönderilmeden işlemlerin hızlandırılması, evraklar ile içeriği örtüşmeyen malzemelerin rüşvet karşılığında göz yumularak geçişinin sağlandığı ve detaylı kontrol edilmesi gereken riskli araçların kontrol edilmiş gibi gösterilerek çıkışının sağlanması için verildiği anlaşıldı.
Kaynak: İHA

