ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump, seçimleri kazanmasının ardından dünyadaki ülkelere gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamıştı. Trump'ın bu kararı dünya ekonomisinde belirsizliğe yol açarken özellikle Çin'e getirdiği gümrük vergileri çok konuşulmuştu.

KARAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Trump'ın bu kararına ilişkin olarak ABD Yüksek Mahkemesi dün dikkat çeken bir karara imza atmıştı. Mahkeme, Trump'ın gümrük vergisi getirme yetkisi olmadığına karar vererek söz konusu kararı iptal etmişti.

KÜRESEL TARİFE KARARI

Trump, mahkemenin aldığı kararı sert bir dille eleştirerek tüm ülkelere yüzde 10 küresel tarife uygulayacağını ifade ederek kararnameyi imzalamıştı.

YÜZDE 15'E ÇIKARACAK

Trump yaptığı yeni açıklamada söz konusu oranı yüzde 10'dan 15'e çıkaracağını ifade etti.