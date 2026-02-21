Buldan ve Afşar barajlarında su seviyesi yükseliyor

Sarıgöl Ovası’nı sulayan Buldan Barajı ile Sarıgöl-Alaşehir ovalarına su sağlayan Afşar Barajı’nda, son yağışlarla birlikte su birikimi artmaya devam ediyor. Dereler ve çaylardan barajlara su girişinin sürdüğü belirtilirken, doluluk oranındaki yükseliş üreticilerin yüzünü güldürdü.

"BARAJLARIMIZA SU GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Son dönemde etkili olan yağışların ardından her iki barajda da gözle görülür seviyede su toplandığı ifade edilirken, çiftçiler yaz sezonu için umutlandı. Sarıgöllü üretici Mücahit Saraç, yağışların sürmesi halinde sulama sorunu yaşanmayacağını belirterek, "Bu yaz ovamız baraj suyu ile sulanabilecek. Barajlarımıza su gelmeye devam ediyor. Mart ve nisan aylarında yağışlar böyle devam ederse yaz aylarında su sıkıntısı yaşamayız. Bu durum bizleri sevindiriyor." dedi.

