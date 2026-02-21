HABER

Buldan ve Afşar barajlarında su seviyesi yükseliyor

Son yağışlarla birlikte Manisa'nın ovalarını sulayan Buldan ve Afşar barajlarında su seviyesi yükselirken, derelerden gelen akışın sürmesi üreticilere yaz sezonu için umut verdi. Çiftçiler, mart ve nisan yağışlarının devam etmesi halinde sulama sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti.

Sarıgöl Ovası’nı sulayan Buldan Barajı ile Sarıgöl-Alaşehir ovalarına su sağlayan Afşar Barajı’nda, son yağışlarla birlikte su birikimi artmaya devam ediyor. Dereler ve çaylardan barajlara su girişinin sürdüğü belirtilirken, doluluk oranındaki yükseliş üreticilerin yüzünü güldürdü.

"BARAJLARIMIZA SU GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Son dönemde etkili olan yağışların ardından her iki barajda da gözle görülür seviyede su toplandığı ifade edilirken, çiftçiler yaz sezonu için umutlandı. Sarıgöllü üretici Mücahit Saraç, yağışların sürmesi halinde sulama sorunu yaşanmayacağını belirterek, "Bu yaz ovamız baraj suyu ile sulanabilecek. Barajlarımıza su gelmeye devam ediyor. Mart ve nisan aylarında yağışlar böyle devam ederse yaz aylarında su sıkıntısı yaşamayız. Bu durum bizleri sevindiriyor." dedi.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
baraj içme suyu sağanak yağış
