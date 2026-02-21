HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "Yolculuğun adı iktidar yolculuğudur"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İddia ediyorum, Türkiye'nin en liyakatli kadroları bizimle birliktedir. Millet buna inandığında çıktığımız yolculuğun adı iktidar yolculuğudur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: "Yolculuğun adı iktidar yolculuğudur"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıkesir'de partisinin İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı. Dervişoğlu, yaptığı konuşmada, çok sevdiği Balıkesir'i memleketi gibi gördüğünü söyledi.

"YOLCULUĞUMUZUN ADI İKTİDAR YOLCULUĞUDUR"

İYİ Parti'nin gün geçtikçe büyümeye devam ettiğini anlatan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Açık ve net olarak bizi gözlerinde küçültenlere de buradan sesleniyorum. Onlara da diyorum ki işin aslının farkına vardınız. İYİ Parti'nin nasıl geldiğini ve siyasi yolculuğunu gümbür gümbür nasıl sürdürdüğünü artık siz de görüyorsunuz. FETÖ'cüsü, İslamcısı, bölücüsü herkes şu anda İYİ Parti'yi ve onun genel başkanıyla birlikte kadrolarını hedef tahtasına koymuştur. Bakın dedim, yolun sonunda değil başındayız. Milletimize hizmet kararlılığını sonuna kadar sürdüreceğiz. Sadece siyasi varlığımızı muhafaza edip siyasetin bir tarafına tutunmakla yetinmeyeceğiz. İddia ediyorum, Türkiye'nin en liyakatli kadroları bizimle birliktedir. Millet buna inandığında çıktığımız yolculuğun adı iktidar yolculuğudur."

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin daima Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ilerleyeceğini sözlerine ekledi.

Programa, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ve partililer katıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte silah çeken şüpheli kıskıvrak yakalandıTrafikte silah çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı
Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonuJandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti müsavat dervişoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.