HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Isparta'da komşularının haber alamadığı yaşlı adam ihbar üzerine eve gelen ekipler tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Olay, bugün akşam saatlerinde il merkezine bağlı Binbirevler Mahallesi 4752 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan yaşlı şahıstan uzun süredir haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu 1

YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbi'nin yaşadığı daireye giren ekipler, yaşlı adamı evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yaşar Erbi'nin (78) hayatını kaybettiği belirlendi. Erbi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pakistan’dan Afganistan’a yönelik hava saldırısıPakistan’dan Afganistan’a yönelik hava saldırısı
Suriye hükümeti, Kamışı Havalimanı’nın idaresini devraldıSuriye hükümeti, Kamışı Havalimanı’nın idaresini devraldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Isparta yaşlı adam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Galatasaray'a büyük şok: Konyaspor'a yenildi! Zirve karıştı

Galatasaray'a büyük şok: Konyaspor'a yenildi! Zirve karıştı

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.