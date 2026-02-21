Sınırda savaş alarmı! Hareketlilik dikkat çekti... Mehmetçik'in eli tetikte

Türkiye, ABD ile İran arasındaki olası bir çatışmanın bölgeyi istikrarsızlığa sürüklememesi için teyakkuza geçti. Ankara, kendi sınırlarını korumak için de güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. ABD saldırısı sonrası İran sınırından gelecek göç ihtimaline karşı İHA ve SİHA'larla gün boyu keyif ve gözetleme yapılıyor.

MUHTEMEL MÜLTECİ DALGASI MASADA

Ankara, Millî Savunma Bakanlığından AFAD’ına tüm kurumlarıyla ABD’nin hava saldırısı durumunda İran’dan gelecek muhtemel mülteci dalgasına önlemek amaçlı çeşitli senaryoları masaya yatırdı.

SINIR 7/24 İZLENİYOR

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre; 560 kilometrelik Türkiye-İran sınır hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu gerçekleştirildi. 380 kilometre Modüler Beton Duvar inşası ile 553 kilometrelik hendek kazma faaliyetleri de tamamlandı.

Mevcut 7x7 (7 metre derinliğinde 7 metre genişliğinde) hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları ise devam ediyor. Hudut birlikleri, yasa dışı geçişleri, kaçakçılık ve muhtemel terör sızmalarına karşı sınırı sürekli kontrol altında tutuyor.

GÜVENLİK KAYNAKLARI: TÜRKİYE’DE ABD ÜSSÜ YOK

İran’ın kendisine saldırılması durumunda bölgedeki ABD üslerine misilleme yapacağını açıklamasının ardından kamuoyunda “İncirlik” ve Kürecik” endişesi oluştu. Ancak İncirlik’in aslında ABD’nin değil Türkiye’nin üssü olduğunu belirten güvenlik kaynakları, Malatya’nın Kürecik Radar üssünün de bir NATO üssü olduğuna dikkat çekti.

İran’ın NATO’yu karşısına almayacağını belirten kaynaklar, İran’dan Türkiye’ye yönelik bir saldırının olmayacağına işaret ediyor.