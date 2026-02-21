HABER

Konyaaltı Sahili'nde leylek sürprizi

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistler gökyüzünde süzülen leylekle baharın ilk işaretini gördü.

Antalya'da hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı seyrederken gün içinde sıcaklık 17 dereceye kadar yükseldi.

Nem oranın yüzde 80'e ulaştığı kentte, rüzgar ise zaman zaman etkili oldu. Kapalı havaya rağmen Konyaaltı Sahili'nde yürüyüşe çıkan yerli ve yabancı turistler, baharın müjdecisi olarak bilinen leylekle karşılaştı.

Etrafında birkaç kuşla birlikte sahil üzerinden süzülen leylek, bir süre havada daire çizdikten sonra gözden kayboldu. Leyleği fark eden vatandaşlar gözlerini gökyüzüne çevirerek o anları izledi, bazıları ise cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya Konyaaltı
