HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'nin İran saldırısı gündemde! Ülkelerden İran'ı terk edin açıklamaları gelmeye başladı

Dünya, ABD'nin olası İran saldırısına gözlerini çevirmiş durumda. ABD Başkanı Trump bugün saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Trump saldırının sınırlı olacağını ifade etti. Öte yandan Almanya, Fransa ve İsveç vatandaşlarına İran'ı acilen terk etmeleri yönünde açıklama yaptı.

ABD'nin İran saldırısı gündemde! Ülkelerden İran'ı terk edin açıklamaları gelmeye başladı
Recep Demircan

ABD'nin İran'a saldırı hazırlığı devam ediyor. ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford bugün Cebelitarık'ı geçerken ABD basını saldırının başlaması için uçak gemisinin beklendiğini ifade etmişti. Uçak gemisinin bölgeye gelmesinin ardından saldırının birkaç gün içinde gerçekleşebileceği iddia edildi.

TRUMP: "SALDIRI SINIRLI OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamada İran'a sınırlı bir saldırı düşündüğünü ifade etti.

ABD nin İran saldırısı gündemde! Ülkelerden İran ı terk edin açıklamaları gelmeye başladı 1

İRAN'I ACİLEN TERK EDİN ÇAĞRISI

Öte yandan Almanya, İran’daki vatandaşlarına bu ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

Almanya’nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan ve "İran'daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı” başlığı taşıyan açıklamada, İran'da ve bölgede gerginlik durumunun devam ettiği belirtildi.

ABD nin İran saldırısı gündemde! Ülkelerden İran ı terk edin açıklamaları gelmeye başladı 2

Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışmalar yaşanması ihtimalinin dışlanamayacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Alman vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısının tekrar hatırlatılmak istendiği aktarıldı.

Açıklamada, gerginliğin tırmanması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran’daki Alman Büyükelçiliğinin ülkeden ayrılma konusunda "neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceğinin" dikkate alınması istenerek Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmek için mevcut imkanları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

İSVEÇ VE FRANSA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İsveç ve Fransa da vatandaşlarına İran'ı derhal terk etme çağrısı yaptı.

ABD nin İran saldırısı gündemde! Ülkelerden İran ı terk edin açıklamaları gelmeye başladı 3

20 Şubat 2026
20 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Niğde’de uyuşturucu operasyonuNiğde’de uyuşturucu operasyonu
Kuşadası'nda oruçlar dualar eşliğinde açıldıKuşadası'nda oruçlar dualar eşliğinde açıldı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Almanya Fransa İran İsveç ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

10 milyon oyuncusu var! Türk oyun şirketi satıldı: Fiyatı belli oldu

10 milyon oyuncusu var! Türk oyun şirketi satıldı: Fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.