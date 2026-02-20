ABD'nin İran saldırısı gündemde! Ülkelerden İran'ı terk edin açıklamaları gelmeye başladı

ABD'nin İran'a saldırı hazırlığı devam ediyor. ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford bugün Cebelitarık'ı geçerken ABD basını saldırının başlaması için uçak gemisinin beklendiğini ifade etmişti. Uçak gemisinin bölgeye gelmesinin ardından saldırının birkaç gün içinde gerçekleşebileceği iddia edildi.

TRUMP: "SALDIRI SINIRLI OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamada İran'a sınırlı bir saldırı düşündüğünü ifade etti.

İRAN'I ACİLEN TERK EDİN ÇAĞRISI

Öte yandan Almanya, İran’daki vatandaşlarına bu ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

Almanya’nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan ve "İran'daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı” başlığı taşıyan açıklamada, İran'da ve bölgede gerginlik durumunun devam ettiği belirtildi.

Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışmalar yaşanması ihtimalinin dışlanamayacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Alman vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısının tekrar hatırlatılmak istendiği aktarıldı.

Açıklamada, gerginliğin tırmanması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran’daki Alman Büyükelçiliğinin ülkeden ayrılma konusunda "neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceğinin" dikkate alınması istenerek Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmek için mevcut imkanları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

İSVEÇ VE FRANSA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İsveç ve Fransa da vatandaşlarına İran'ı derhal terk etme çağrısı yaptı.