Son dakika: Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı yardımcıları belli oldu: İşte o isimler

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda bakan yardımcıları değişti. Adalet Bakanlığı'nda Akın Gürlek'in yardımcıları olarak Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Akyıldız Adalet Bakan Yardımcısı görevlerine atandı. İçişleri Bakanlığı'nda ise Mustafa Çiftçi'nin yardımcıları olarak Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaş ve Mehmet Cangır İçişleri Bakan Yardımıcısı görevlerine getirildi. Aynı kararla 5 ilin valiliğine yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte Adalet Bakanı Yardımcıları'nın tamamı değişti. Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Akyıldız Adalet Bakan Yardımcısı görevlerine atandı.

Adalet Bakan yarıdmıcları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz, Niyazi Acar görevden alındı.

İÇİŞLERİ BAKANI YARDIMCILARI BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi getirilmişti. Bakan Çiftçi'nin yardımcılığı görevini yapacak isimler de belli oldu.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaş ve Mehmet Cangır İçişleri Bakan Yardımıcısı görevlerine getirildi.

İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı.

5 İLİN VALİLİĞİNE YENİ ATAMALAR

Afyonkarahisar Valiliği görevine Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Valiliği'ne Serdar Kartal, Hakkari Valiliği görevine İbrahim Taşyapan, Erzurum Valiliği görevine Aydın Baruş ve Gümüşhane Valiliği görevine Cevdet Atay getirildi.

