HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da bütün ticaret mahkemeleri tek bir binada olacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla İstanbul'da Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemeleri kaldırılarak İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri ile birleştirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte ticaret mahkemelerinin yetki alanı "tüm İstanbul" olarak belirlendi.

İstanbul'da bütün ticaret mahkemeleri tek bir binada olacak: Resmi Gazete'de yayımlandı
Mustafa Fidan

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemeleri yargı çevrelerinin kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkartılarak İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevresinin 'İstanbul ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmiştir" ifadesine yer verildi.

İstanbul da bütün ticaret mahkemeleri tek bir binada olacak: Resmi Gazete de yayımlandı 1

BAKAN GÜRLEK DİLE GETİRMİŞTİ

Adalet Bakanlığı görevine atanan Bakan Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, "İstanbul'da bütün ticaret mahkemelerini tek bir binada toplayacağız. Bütün ticaret mahkemeleri, finans şehirde bir kompleksin içinde olacak" ifadelerine yer vermişti.

İstanbul da bütün ticaret mahkemeleri tek bir binada olacak: Resmi Gazete de yayımlandı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli olduAdalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu
Düzce’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındıDüzce’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete mahkeme ticaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Koruma polisinin şemsiye tuttuğu görüntü tepki çekmişti!

Koruma polisinin şemsiye tuttuğu görüntü tepki çekmişti!

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.