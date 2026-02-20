İstanbul'da bütün ticaret mahkemeleri tek bir binada olacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemeleri yargı çevrelerinin kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkartılarak İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevresinin 'İstanbul ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmiştir" ifadesine yer verildi.

BAKAN GÜRLEK DİLE GETİRMİŞTİ

Adalet Bakanlığı görevine atanan Bakan Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, "İstanbul'da bütün ticaret mahkemelerini tek bir binada toplayacağız. Bütün ticaret mahkemeleri, finans şehirde bir kompleksin içinde olacak" ifadelerine yer vermişti.