HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Düzce’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Düzce’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen takipli narkotik faaliyetler kapsamında H.Y. ve R.T. isimli şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları yönünde duyum üzerine harekete geçti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstihbari bilgiler kapsamında; Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların işyerleri ve ikametlerinde yapılan aramada 220 gram kubar esrar maddesi, 466 gram skunk maddesi, 3 gram esrar tohumu, 25 adet 10x15 cm ebatlarında kilitli poşet, 3 adet sarım kağıdı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 25 adet fişek ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"
İzmir’deki kemer faciası duruşmasında karar çıktıİzmir’deki kemer faciası duruşmasında karar çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Düzce uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Koruma polisinin şemsiye tuttuğu görüntü tepki çekmişti!

Koruma polisinin şemsiye tuttuğu görüntü tepki çekmişti!

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.