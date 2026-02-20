Düzce’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen takipli narkotik faaliyetler kapsamında H.Y. ve R.T. isimli şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları yönünde duyum üzerine harekete geçti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstihbari bilgiler kapsamında; Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların işyerleri ve ikametlerinde yapılan aramada 220 gram kubar esrar maddesi, 466 gram skunk maddesi, 3 gram esrar tohumu, 25 adet 10x15 cm ebatlarında kilitli poşet, 3 adet sarım kağıdı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 25 adet fişek ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır