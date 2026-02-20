HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: İstanbul! Metro istasyonunda raylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti: "Ben size layık olamadım"

Sarıyer M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu'nda raylara atlayan 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Aylin Görgülü hayatını kaybettti. Görgülü'nün cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgülü'nün arkadaşına hayatına son vereceğine dair mesaj attığını ve 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi.

Yer: İstanbul! Metro istasyonunda raylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti: "Ben size layık olamadım"

Olay, saat 16.45 sıralarında Hacıosman Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayazağa'da bir lisede öğrenim gören 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Aylin Görgülü, istasyona geldi.

Yer: İstanbul! Metro istasyonunda raylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti: "Ben size layık olamadım" 1

Yer: İstanbul! Metro istasyonunda raylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti: "Ben size layık olamadım" 2

LİSELİ AYLİN METRO RAYLARINDA CANINA KIYDI

Görgülü metro yaklaştığı sırada raylara atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Görgülü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yer: İstanbul! Metro istasyonunda raylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti: "Ben size layık olamadım" 3

"BEN SİZE LAYIK OLAMADIM"

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Aylin Görgülü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yer: İstanbul! Metro istasyonunda raylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti: "Ben size layık olamadım" 4

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Görgülü'nün arkadaşına hayatına son vereceğine dair mesaj attığını ve 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yer: İstanbul! Metro istasyonunda raylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti: "Ben size layık olamadım" 5

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Olayın ardından kapatılan Hacıosman Metro İstasyonu'nda seferler ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.

20 Şubat 2026
20 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayacık ailesi ile iftar yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, Kayacık ailesi ile iftar yaptı
Bakan Kurum: "Deprem bölgesine çöp kutusu gönderdim diye övünenler 455 bin konutu beğenmiyor"Bakan Kurum: "Deprem bölgesine çöp kutusu gönderdim diye övünenler 455 bin konutu beğenmiyor"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İntihar Sarıyer metro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

10 milyon oyuncusu var! Türk oyun şirketi satıldı: Fiyatı belli oldu

10 milyon oyuncusu var! Türk oyun şirketi satıldı: Fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.