Yer: İstanbul! Metro istasyonunda raylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti: "Ben size layık olamadım"

Olay, saat 16.45 sıralarında Hacıosman Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayazağa'da bir lisede öğrenim gören 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Aylin Görgülü, istasyona geldi.

LİSELİ AYLİN METRO RAYLARINDA CANINA KIYDI

Görgülü metro yaklaştığı sırada raylara atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Görgülü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

"BEN SİZE LAYIK OLAMADIM"

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Aylin Görgülü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Görgülü'nün arkadaşına hayatına son vereceğine dair mesaj attığını ve 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Olayın ardından kapatılan Hacıosman Metro İstasyonu'nda seferler ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır