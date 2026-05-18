Trump'tan İran açıklaması! "Yarın yapılacak saldırıyı erteledim"

ABD Başkanı Trump yarın İran'a yapılması planlanan saldırıyı ertelediğini duyurdu. Trump açıklamasının devamında "Ancak aynı zamanda, kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda, bir anlık bildirimle İran’a karşı tam kapsamlı ve büyük ölçekli bir saldırı başlatmaya hazır olmaları yönünde de ek talimat verdim" dedi.

Recep Demircan

ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması geldi. Trump açıklamasında İran'a yarın yapılacak saldırıyı ertelediğini duyurdu.

"EK TALİMAT VERDİM"

Trump açıklamasında şunları ifade etti:

“Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Al Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından, İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik planladığımız askeri saldırıyı ertelemem için bana talepte bulunuldu. Söz konusu saldırının yarın yapılması planlanıyordu. Çünkü şu anda ciddi müzakereler yürütülüyor ve onların görüşüne göre, büyük liderler ve müttefikler olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı sıra Orta Doğu’daki ve ötesindeki tüm ülkeler için oldukça kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacak.

Bu anlaşma, en önemlisi, İRAN’A NÜKLEER SİLAH OLMAMASINI içerecek!

Yukarıda adı geçen liderlere duyduğum saygı nedeniyle, Savunma Bakanı Pete Hegseth’e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine’e ve Amerika Birleşik Devletleri ordusuna, yarın planlanan İran saldırısını GERÇEKLEŞTİRMEYECEĞİMİZ talimatını verdim. Ancak aynı zamanda, kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda, bir anlık bildirimle İran’a karşı tam kapsamlı ve büyük ölçekli bir saldırı başlatmaya hazır olmaları yönünde de ek talimat verdim.

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

