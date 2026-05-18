Yer: Aydın! Samuray kılıcıyla gezip dehşet saçtı

Aydın'da genç bir kız, samuray kılıcıyla sokakta gezip kendine zarar verdi. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan genç kız, polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Alkollü olduğu iddia edilen genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olay, Orta Mahalle 213. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta elindeki samuray kılıcı ile gezerek kendine zarar veren genç kızı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızı elindeki kılıcı bırakarak teslim olması için uyardı. İkna çabaları sonuç vermeyince genç kızın bir anlık boşluğundan yaralanan ekipler, hızla müdahale ederek elindeki kılıcı aldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Etkisiz hale getirilen genç kız ambulansa alındı. Alkollü olduğu iddia edilen genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

