Trafikte silah çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı

İstanbul'da trafikte yaşanan silahlı tehdit olayıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 1 kişi gözaltına alındı.

Trafikte silah çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgilere göre, olay sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemelerde, iki motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafik nedeniyle tartışma çıktığı belirlendi. Ümraniye ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsünün silahını çıkararak motosiklet sürücülerini tehdit ettiği öğrenildi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.A. (48) kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye ait ruhsatlı silah muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan Ö.A.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 Şubat'ta "tehdit" suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

