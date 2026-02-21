Ukrayna, Rusya'nın balistik füze üretim tesisini seyir füzeleriyle vurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki bir Rus tesisine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yetkililer, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Moskova'nın doğusunda ve Ukrayna'dan yaklaşık bin 400 kilometre uzaklıktaki Votkinsk şehrindeki bir balistik füze üretim tesisinin hedef aldığını belirtti. Söz konusu tesisin, Rusya'nın kısa menzilli İskender ve kıtalararası Topol-M balistik füzelerinin üretiminde kullanıldığı öne sürüldü. Açıklamada, saldırıda Ukrayna üretimi FP-5 "Flamingo" tipi seyir füzelerinin kullanıldığı kaydedildi. Saldırının ayrıca tesis alanında yangına yol açtığı bildirildi.

RUS ORDUSUNA AİT LOJİSTİK HEDEFLERİN VURULDU

Ukrayna ordusu ayrıca Rusya'nın Volga Bölgesi'nde bulunan Samara şehri yakınlarındaki bir gaz işleme tesisinin de vurulduğunu açıkladı. Aynı zamanda Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde de Rus ordusuna ait lojistik hedeflerin vurulduğu belirtildi.

İJEVSK VE YAKINLARINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Udmurtya'daki İjevsk ve çevre şehirlerdeki havalimanlarında uçuşların durdurulduğunu bildirdi. Udmurtya Cumhuriyeti lideri Aleksandr Breçalov da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, bölgede bir tesisin gece boyunca insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını söyledi. Breçalov, saldırı nedeniyle hasar oluştuğunu ve bazı kişilerin yaralandığını belirtti. Breçalov, saldırının yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Rus yetkililer, Samara yakınlarındaki saldırıya ilişkin ise henüz bir rapor yayınlamadı.

