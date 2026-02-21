HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Metruk evde yalnız yaşayan yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor

Eskişehir'de sol ayağı sakat olan ve metruk haldeki evde yalnız başına yaşam mücadelesi veren 64 yaşındaki Celal Ağır için komşularının yardım talebi sonuçsuz kaldı. Yaşlı adam evinin önünde çaresizce yardım bekliyor.

Metruk evde yalnız yaşayan yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor

Tepebaşı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Asuman Sokak'ta ikamet eden Celal Ağır, geçtiğimiz aylarda damacana su alırken dengesini kaybedip yere düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ağır'ın sol ayağında sakatlık meydana geldi. Şu anda çatısı içeriye doğru çökük, metruk haldeki bir müstakil evde tek başına yaşam mücadelesi veren yaşlı adam, sakatlığı sebebiyle kendi ihtiyaçlarını göremez hale geldi.

Metruk evde yalnız yaşayan yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor 1

Komşuları ve hayırseverlerin destek olmaya çalıştığı Ağır, hem evi hem de tedavisi için yetkililerden yardım istedi. Öte yandan komşularının yetkililere Celal amcanın durumunu ilettiği ancak hiçbir yetkilinin gelmediği iddia edildi.

Metruk evde yalnız yaşayan yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor 2

"AYAĞIM YÜZÜNDEN BAKKALA BİLE GİDEMİYORUM"

Emekli olmadan önce elektrikçilik yaptığını söyleyen Celal Ağır, "5-6 tane kardeş var ama fayda yok. 'Para var' desen geliyorlar, parasızsan yok. Benim aylığım var, yetiyordu. Sağlamken hem yürüyerek hem de bisikletle istediğim yere gidiyordum. Şu anda yürüyemiyorum, evim kötü durumda. Şimdilerde bakkala bile gidemiyorum. Ayağım düzelse yürüsem, yardıma da gerek yok. Evin dağınık durumu düzeltirse iyi olur. Bir de tedavi olmak istiyorum. Hiçbir yere derdimi anlatamadım" dedi.

Metruk evde yalnız yaşayan yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor 3

Öte yandan, Ağır, evinin camlarının birkaç kez taş atılması suretiyle kırıldığını, televizyonu ve elektrikli motosikletinin çalındığını ancak sakatlığı sebebiyle hiçbir şey yapamadığını belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralıMalatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Balıkesir'de korkunç olay! Gölde cesedi bulunduBalıkesir'de korkunç olay! Gölde cesedi bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir yaşlı adam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.