Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Yanan arabadan sağ çıkan o termos: Stanley Quencher incelemesi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yanan arabadan sağ çıkan o termos: Stanley Quencher incelemesi

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Termos dünyasının ikonik ismi Stanley’nin fenomene dönüşen Quencher serisi, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sosyal medyada milyarlarca izlenmeye ulaşan, yanan bir araçtan sapasağlam çıkmasıyla dayanıklılığını tüm dünyaya kanıtlayan bu ikonik termosun neden bu kadar çok sevildiğini sizin için mercek altına aldık. Peki, her ay binlercesi satılan bu termosun başarısının sırrı ne? Gelin daha yakından inceleyelim!

Herkesin elinde veya masasında gördüğünüz o devasa, kulplu ve pipetli termosu fark etmemeniz imkansız. Sadece su içme alışkanlığımızı değil, stil anlayışımızı da değiştiren bu pipetli termos; sosyal medya trendlerinden ofis masalarına kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Dayanıklılığıyla efsaneleşen, 'asla eskimez' denilen Stanley kalitesini modern ve şık bir tasarımla taçlandıran bu modelin başarısı kesinlikle tesadüf değil. Peki, tüm dünyada stok rekorları kıran ve kullanıcılarından tam not alan bu devasa kupayı bu kadar özel kılan ne? Gelin birlikte bakalım!

@oleoret Stanley Cup - Cream White 🧸🪩🪄 #stanleytumbler #trending #trendy #stanleyquenchertumbler #itgirl #foru #foryou #fypシ ♬ original sound - sophi

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Stanley ürünlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak (1,18 l)

Yanan arabadan sağ çıkan o termos: Stanley Quencher incelemesi 1

  • Çift katmanlı vakum yalıtımı sayesinde suyunuzu 11 saat soğuk, buzlu içeceklerinizi ise tam 48 saat (2 gün) buz gibi muhafaza eder. Bu sayede sabah içine attığınız buzlar, yoğun bir günün ardından ertesi gün bile içeceğinizi serin tutmaya devam eder; içeceğiniz asla ılımaz.
  • Gelişmiş 3 pozisyonlu FlowState™ kapak sistemi sayesinde ister pipetle ferahlayın, ister kapağı çevirip doğrudan yudumlayın. Sıçramaları önleyen bu mekanizma, her içim tarzına uyum sağlar.
  • Geniş iç hacmi sayesinde masanızdan kalkıp sürekli su tazelemek zorunda kalmazsınız, bu da özellikle çalışma saatlerinde odaklanmanızı kolaylaştırır ve farkında olmadan daha fazla su içmenizi sağlar.
  • Termosun alta doğru daralan tasarımıyla aracınızın bardaklığına tam oturur; trafikte veya uzun yolda en sevdiğiniz içecek dökülme korkusu olmadan elinizin altında olur.
  • %90 geri dönüştürülmüş 18/8 paslanmaz çelikten üretilen ve BPA içermeyen yapısıyla hem sağlığınızı hem de doğayı korur.
  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir olması ve kapağının derin temizlik için tamamen sökülebilir yapısı sayesinde hijyen konusunu dert etmenize gerek kalmaz.
  • Ergonomik ve yumuşak dokulu tutma kolu, termosu dolu olduğunda bile elinizi yormadan taşımanıza olanak tanır.
  • Stanley'nin efsanevi ömür boyu garanti sözüyle gelen bu dayanıklı yapı, aslında bir kez alıp yıllarca kullanacağınız evladiyelik bir yatırım yaptığınız anlamına gelir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dört dörtlük kalite. Boyutu büyük ama bir o kadar hafif... Sahilde soğuk içecek sevenler düşünmeden alabilir... Altındaki barkod numarasıyla ürünün garanti kaydını yaptırmayı unutmayın."
  • "Soğuk içeceklerle kullandım. Arabada sıcakta bırakmama rağmen ısınma olmadı. Bu konuda çok başarılı. Araba bardaklığına çok iyi oturuyor. "
Ürünü İncele

Bu içerik 28 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Tommy Hilfiger, Hugo Boss... Gözlüklerde büyük fırsat var

Tommy Hilfiger, Hugo Boss... Gözlüklerde büyük fırsat var

New Balance ayakkabılarda yılın ilk büyük indirimi başladı!

New Balance ayakkabılarda yılın ilk büyük indirimi başladı!

 Kaliteli ve işlevsel: SAMSONITE sırt çantalarında indirim başladı

Kaliteli ve işlevsel: SAMSONITE sırt çantalarında indirim başladı

 Salonunuzun yeni yıldızı: Samsung Smart televizyon indirimde

Salonunuzun yeni yıldızı: Samsung Smart televizyon indirimde

 Jack & Jones boxer setlerinde büyük indirim var!

Jack & Jones boxer setlerinde büyük indirim var!

 Diyeti bozmadan tatlı krizini çözme zamanı!

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözme zamanı!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Stanley stanley termos
İş birliği İçerikleri
ŞOK'a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

Salonunuzun yeni yıldızı: Samsung Smart televizyon indirimde

Salonunuzun yeni yıldızı: Samsung Smart televizyon indirimde

New Balance ayakkabılarda yılın ilk büyük indirimi başladı!

New Balance ayakkabılarda yılın ilk büyük indirimi başladı!

27 Ocak BİM kataloğu yayınlandı!

27 Ocak BİM kataloğu yayınlandı!

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözme zamanı!

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözme zamanı!

Jack & Jones boxer setlerinde büyük indirim var!

Jack & Jones boxer setlerinde büyük indirim var!

Jack & Jones boxer setlerinde büyük indirim var!

Jack & Jones boxer setlerinde büyük indirim var!

Tommy Hilfiger, Hugo Boss... Gözlüklerde büyük fırsat var

Tommy Hilfiger, Hugo Boss... Gözlüklerde büyük fırsat var

Kaliteli ve işlevsel: SAMSONITE sırt çantalarında indirim başladı

Kaliteli ve işlevsel: SAMSONITE sırt çantalarında indirim başladı

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

Adidas, Skechers, Under Armour... Hepsi indirimde, kaçırmayın

Adidas, Skechers, Under Armour... Hepsi indirimde, kaçırmayın

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

Dört mevsim ayak sağlığınızı düşünen Crocs indirimi başladı!

BİM'e LG televizyon geliyor!

BİM'e LG televizyon geliyor!

Spor giyim tutkunları buraya! %50'ye varan indirim başladı

Spor giyim tutkunları buraya! %50'ye varan indirim başladı

Binlerce kişinin tercihi: Mutfak masraflarınızı azaltan teknoloji

Binlerce kişinin tercihi: Mutfak masraflarınızı azaltan teknoloji

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Tümünü Gör
Benzer Hediye Rehberi İçerikleri
Tommy Hilfiger, Hugo Boss... Gözlüklerde büyük fırsat var

Tommy Hilfiger, Hugo Boss... Gözlüklerde büyük fırsat var

Yıllara meydan okuyan SEIKO kalitesi şu an indirimde!

Yıllara meydan okuyan SEIKO kalitesi şu an indirimde!

Her ortamda dikkat çeken: SEIKO saat fırsatını kaçırmayın

Her ortamda dikkat çeken: SEIKO saat fırsatını kaçırmayın

SEİKO saatteki indirim bu gece bitiyor!

SEİKO saatteki indirim bu gece bitiyor!

LEGO'da Yılın Son Fırsatları indirimini kaçırmayın!

LEGO'da Yılın Son Fırsatları indirimini kaçırmayın!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Doğanşehir havadan görüntülendi

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Doğanşehir havadan görüntülendi

Elazığ’da evin çevresinde yiyecek arayan kurt kamerada

Elazığ’da evin çevresinde yiyecek arayan kurt kamerada

Bilecik’te 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik’te 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Cani babaya mahkeme başkanından tepki: "Kendini asmak istiyorsan as, çocuklarını niye öldürdün?"

Cani babaya mahkeme başkanından tepki

Muğla’da yağmur sonrası yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Muğla’da yağmur sonrası yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı

Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.