Güneş gözlüğünde kalite ve stil: Ray-Ban gözlüklerde indirim başladı

İster klasik kare gözlük tutkunu olun ister modern geometrik formlardan hoşlanın Bahar Fırsatları'yla aradığınız o kusursuz Ray-Ban modelini bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sizin için seçtiğimiz popüler modellerle stilinizi güncellerken bütçenizi de koruyabilirsiniz. İşte detaylar!

1. Ray-Ban 4181 601/87 57 Üniseks Güneş Gözlüğü

Günlük şıklığı konforla birleştirmek isteyenler için Ray-Ban 4181, tam bir kurtarıcı parça. Siyah çerçevesi ve koyu gri polikarbon lensleriyle hem çok hafif hem de oldukça dayanıklı bir yapısı var. Kare çerçeve formu ve 57 mm'lik geniş ekartmanı sayesinde yüzünüze tam otururken modern duruşuyla her türlü kombininize de anında uyum sağlıyor. Özellikle uzun süreli kullanımlarda ağırlık yapmayan yapısı, bu modeli her mevsim yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir aksesuar yapıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok kaliteli, mükemmel işçilik, sonuçta Ray-Ban gözlükler!”

“Gözlükler yüzüme mükemmel uyuyor, ancak biraz daha küçük bir bedeninin olup olmadığını sormak istedim.”

2. Ray-Ban Wayfarer Üniseks Güneş Gözlüğü

Klasiklerden asla vazgeçemeyenler için ikonik Wayfarer ruhu, kaplumbağa kabuğu deseniyle bambaşka bir havaya bürünüyor. Asetat çerçevesinin verdiği o kaliteli doku, açık kahverengi kristal camlarla birleşerek bakışlarınıza nostaljik ama bir o kadar da taze bir derinlik katıyor. 50 mm’lik ideal boyutuyla hem kadınlar hem de erkekler için zamansız bir tercih olan bu gözlük, modası asla geçmeyen kare formuyla her dönem favori kalmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

“Polarize versiyonu için inanılmaz derecede düşük fiyat. Gözlükler mükemmel durumda, açıklandığı gibi polarize lenslerle, orijinal ve bir kılıfla birlikte geldi. Çok fazla detaya girmeyeceğim; efsanevi Wayfarer'lar kendilerini anlatıyor zaten.”

“Daha önce de kullanmıştım ve çok rahatlardı, ancak Ray-Ban'lerin fiyatı çok yüksek olabiliyor. Bu yüzden bu güneş gözlüklerini Amazon'dan aldım; fiyatı önemli ölçüde daha düşüktü. Polarize olması yansımaları çok iyi filtreliyorlar ve özellikle araba kullanırken gün içinde parlamaya karşı daha iyi koruma sağlıyorlar. Kısacası, bu tür güneş gözlüklerini sevenler için %100 tavsiye edilen bir ürün.”

3. Ray-Ban Meta Gen1 Akıllı Güneş Gözlüğü

Teknoloji ve stili birleştiren Ray-Ban Meta gözlük, sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda hayatınızı kolaylaştıran akıllı bir asistan gibi. Klasik siyah Wayfarer tasarımının içine gizlenmiş 32 GB hafızası ve Meta yapay zekası sayesinde telefonunuzu cebinizden çıkarmadan fotoğraf çekebilir, video kaydedebilir hatta canlı yayın açabilirsiniz. Üzerindeki özel hoparlör ve 5 mikronlu dizi sayesinde müzik dinlemek veya sesli mesaj gönderebilir, "Hey Meta" diyerek çevrenizdeki yerler hakkında bilgi alabilir ya da çeviri yaptırabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu gözlükleri eşime aldım ve o da bayıldı. Her gün video kaydetmek, fotoğraf çekmek ve sorular sormak için kullanıyor. Hafif ve uzun süre takmak için rahatlar.”

“Sizinle arkadaş gibi siz ne derseniz yapıyor (ingilizce Türkçe yok şimdilik) özellikle iki eliniz dolu iken çekim yapmak mesaj okumak, telefona cevap vermek gözlükle gördüğünüz anı canlı olarak Whatsapp, Instagram veya Facebook'dan canlı yayın yapabilirsiniz, mesaj göndermek veya sosyal medyada yayınlamak mümkün.”

4. Ray-Ban Rb3681 Güneş Gözlüğü

Retro bir hava yakalamak isteyenler için yuvarlak metal çerçeveli bu Ray-Ban model, siyah metal gövdesi ve yeşil organik camlarıyla hem klasik hem de havalı bir duruşa sahip. 50 mm ekartmanı sayesinde yüzünüzde oldukça dengeli bir görünüm yaratan gözlük, %100 UV korumasıyla gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından korurken hafif yapısıyla da gün boyu varlığını unutturacak kadar konforlu bir kullanım vaat ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gözlük, garanti belgesi Ray-Ban sertifikası ve yanında temizlemek için özel bez ve gözlük camı, silme suyu ile birlikte geldi. Kendi bezi ekstra olarak var. Çok beğendim, teşekkürler.”

“Hafif, şık ve rahat. Daha önce farklı bir Ray-Ban modelim vardı ve bunları da aldım, bunları da en az diğerleri kadar beğeniyorum.”

5. Ray-Ban 2186 1292B1 49 Güneş Gözlüğü

Kırçıllı kahverengi asetat çerçevesiyle dikkat çeken Ray-Ban State Street, füme rengi mineral camlarıyla çok kalite bir model . 49 mm’lik cam ölçüsü ve 20 mm’lik köprü uzunluğuyla yüze karakteristik bir ifade katan gözlük, mineral cam teknolojisi sayesinde hem net bir görüş sunuyor hem de çizilmelere karşı ekstra direnç sağlıyor. %100 UV korumalı yapısı ve kemik çerçeve dokusuyla hem şıklığını hem de göz sağlığını önemseyenlerin favorisi olacak bir tasarım.

Kullanıcılar ne diyor?

“Onlar çok güzeller! Harika uyuyorlar... Ray Ban'ı her zaman tavsiye ederim.”

“Çok yönlü, rahat ve her iklimde kullanmak için çok hoş bir filtreye sahip, lensleri gerçekten çok beğendim çünkü ağır hissetmiyorlar ve burnumu ağrıtmıyorlar.”

6. Ray-Ban Rb2140 Wayfarer Güneş Gözlüğü

Klasik Wayfarer ruhunu gri gövde renkle buluşturan model, kaliteli asetat malzemeden üretilen köşeli çerçevesi oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. İçerideki yansımaları önleyen antrefle kaplamalı füme mineral camları, sadece parlamayı azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda kristal netliğinde bir görüş ve maksimum UV koruması sunuyor. 50 mm ekartmanı ve zamansız tasarımıyla bu gözlük, her kıyafetinizi bir üst seviyeye taşımanızı sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“En sevdiğim çift. Loş ışık koşulları için harika.”

“İlk Ray-Ban güneş gözlüğüm. Rengi çok beğendim! Bana tam oldu.”

7. Ray-Ban RB2195 Thalia Güneş Gözlüğü

Tarzıyla göz alan Ray-Ban Thalia, hem kadınlar hem de erkekler için hem çok şık hem de çok işlevsel bir seçenek. Yüksek kaliteli kahverengi asetat çerçevesi ve dayanıklı kristal lensleri, uzun ömürlü ve konforlu bir kullanım vaat ediyor. Bu modelin en büyük artısı olan polarize filtresi, rahatsız edici parlamaları engelleyerek görüş kalitenizi artırıyor. %100 UV korumasıyla göz sağlığınızı güvene alırken ışığı dengeli filtreleyen cam rengiyle her ortamda rahat etmenizi garantiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Hafif, güzel renk, harika lensler... mükemmel.”

“İkinci çiftim, kesinlikle harika.”

8. Meta Ray-Ban Gen 2 Akıllı Güneş Gözlüğü

Wayfarer gözlüğün mat siyah enjekte çerçevesi içine gizlenmiş Meta teknolojisi 32 GB hafızasıyla telefonunuzu cebinizden çıkarmadan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekip videolar kaydetme veya müzik dinleme imkanı tanıyor. "Hey Meta" diyerek anında sesli mesaj göndermek, tabelalara çeviri yapmak, hatta kıyafet kombinleriniz için bile ilham almak mümkün. 8 saate kadar dayanan şarjı ve ışığa göre renk değiştiren Transitions® cam teknolojisiyle bu gözlük, geleceği bugünden yaşamanıza olanak tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Beklediğimden çok daha güzelmiş. Bayıldım. Hoparlörlerden gelen ses çok iyi. Rahatlıkla telefonla konuşuluyor. Komutu çok güzel oluyor. Türkiye’de çalışıyor. Videoyu da 3 dakika çekiyor. Kesinlikle tavsiye ederim.”

“Beklediğimden daha güzel, ses kalitesi çok güzel, otomatik kararması efsane, ağırlığı çok değil, sesli komutlara çok hızlı cevap veriyor, beğendim.”

9. Ray-Ban 3703M F03011 51 Ferrari Güneş Gözlüğü

Hız ve estetiği bir araya getiren bu özel Ferrari serisi, geometrik cam tasarımı ve parlak füme metal çerçevesiyle oldukça maskülen bir duruşa sahip. Tam çerçeveli köşeli yapısı ve 51 mm ekartmanı, yüze keskin ve karakteristik bir ifade kazandırıyor. Füme renkli organik camları, güneşin zararlı ışınlarına karşı tam UV koruması sağlarken hafifliğiyle de gün boyu konfor veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Fiyat performans ürünü. Çok kaliteli ve sağlam teşekkür ederim.”

“Harikalar, şiddetle tavsiye ederim, kalitesi mükemmel.”

Bu içerik 5 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.