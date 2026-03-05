Asırlık camide yaşlılara anlamlı ziyaret

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Hasuni Anaokulu öğrencileri Selahaddini Eyyubi Camisinde düzenledikleri etkinlikte yaşlılarla bir araya gelerek hediyeler takdim etti.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde eğitim veren Hasuni Anaokulu öğrencileri, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" Projesi kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Yaklaşık 9 asırlık geçmişe sahip Selahaddini Eyyubi Camisinde gerçekleştirilen programda minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde tarihi camiyi gezdi.

Ziyaret sırasında mukabele ile okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyen öğrenciler, ardından önceden hazırladıkları hurma ve tespihlerden oluşan hediyeleri camide bulunan yaşlılara takdim etti. Düzenlenen etkinlik, cami cemaati ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, öğrencilerin sergilediği duyarlılık takdir topladı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır