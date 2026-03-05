HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

26 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Çankırı’da, 1999 yılında teröristler tarafından dönemin Çankırı Valisi Ayhan Çevik’e yönelik bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenci Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen için anma programı düzenlendi.

26 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Çankırı’da teröristler tarafından dönemin Çankırı Valisi Ayhan Çevik’e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar, anıt önünde düzenlenen törenle anıldı.

26 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı 1

Çankırı’da, 1999 yılında teröristler tarafından dönemin Çankırı Valisi Ayhan Çevik’e yönelik bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenci Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen için anma programı düzenlendi.

26 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı 2

Cumhuriyet Mahallesi’nde olayın yaşandığı sokakta düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Programda şehir düşenler dualarla anıldı.

26 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı 3

Programa, Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

26 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul'a geliyorMeteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul'a geliyor
Türkiye'den Nahçıvan'a İHA saldırısına sert tepkiTürkiye'den Nahçıvan'a İHA saldırısına sert tepki

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çankırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

İran'ı kızdıracak karar! O ülke duyurdu: Hepsi tutuklanacak

İran'ı kızdıracak karar! O ülke duyurdu: Hepsi tutuklanacak

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.