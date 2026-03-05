26 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Çankırı’da teröristler tarafından dönemin Çankırı Valisi Ayhan Çevik’e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar, anıt önünde düzenlenen törenle anıldı.

Çankırı’da, 1999 yılında teröristler tarafından dönemin Çankırı Valisi Ayhan Çevik’e yönelik bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenci Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen için anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde olayın yaşandığı sokakta düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Programda şehir düşenler dualarla anıldı.

Programa, Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır