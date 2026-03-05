HABER

Direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Burdur'un Karamanlı ilçesinde seyir halindeki kamyonetin sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan kamyonet 2 araca ve PTT şubesine çarparken, kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Karamanlı ilçesinde Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyonetle seyir halindeyken sürücü Nuri Pastav fenalaştı. Kontrolden çıkan kamyonet, ilk olarak park halindeki 15 KB 888 plakalı Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu'na ait makam aracına ardından park halindeki 15 KA 257 plakalı otomobile çarptı.

ÖLÜM DİREKSİYON BAŞINDA BULDU

Hızını alamayan kamyonet daha sonrasında Karamanlı PTT Şubesine çarparak durabildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen kamyonet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

05 Mart 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Burdur kaza
