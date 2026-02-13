Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Konforundan ödün vermeyenlerin tercihi: Salomon ayakkabı indirimde
Konforundan ödün vermeyenlerin tercihi: Salomon ayakkabı indirimde

Sultan Oğuz
Doğa yürüyüşlerinden şehir hayatının hızlı temposuna kadar her anınıza eşlik edecek bir ayakkabı düşünün. Şık tasarımıyla günlük kombinlerinize modern bir dokunuş katarken dayanıklı yapısıyla da en zorlu zeminlerde bile sizi yarı yolda bırakmayan bir yol arkadaşı... hem tarzını hem de konforunu düşünenler için Salomon Speedcross Peak ayakkabıda şu an büyük bir indirim var. Stoklar tükenmeden önce acele edin!

Dolabınızda hem outdoor maceralarınıza eşlik edecek hem de şehirdeki günlük kombinlere dinamik bir hava katacak çok yönlü bir parçanın olması büyük bir avantaj sağlar. Outdoor dünyasının tanınan ismi Salomon’un efsanevi Speedcross Peak modeli de şimdi kaçırılmayacak indirim fırsatına sahip! Gerek teknik donanımıyla gerekse stil sahibi duruşuyla fark yaratan bu ayakkabının detaylarını keşfetmek için hadi içeriğe geçelim.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Salomon indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Salomon Speedcross Peak Erkek Koşu Ayakkabısı

Konforundan ödün vermeyenlerin tercihi: Salomon ayakkabı indirimde 1

Salomon Speedcross Peak, 313 gramlık hafifliğiyle sizi yormazken meşhur SensiFit™ yapısı sayesinde ayağınızı bir eldiven gibi sarıp sarmalar. Bağcık bağlama derdini bitiren Quicklace™ sistemiyle saniyeler içinde ayakkabıyı ayağınıza göre bağlayabiliryorsunuz. Contagrip® dış taban ve balıksırtı tasarımı sayesinde ise ister çamurlu bir patika olsun ister kaygan bir zemin, yere her zaman güvenle basıyorsunuz. Üstelik Ripstop kumaşı sayesinde dallara veya taşlara takılma korkusu olmadan yırtılmalara karşı son derece dayanıklı bir yapı sunuyor. İçindeki OrthoLite® taban ve yumuşacık Fuze Foam orta taban birleşince de gün boyu konforlu yastıklama hissini kaybetmiyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu Speedcross ayakkabılar inanılmaz derecede rahat ve malzemeleri dayanıklı ve kaliteli. Hızlı bağlama sistemi giymeyi kolaylaştırıyor ve kaymaz tabanı her türlü arazide kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca günlük kullanım için de harika görünüyorlar. Beden konusunda, rahat bir uyum için yarım numara büyük sipariş vermeyi düşünün. Son derece memnunum."
  • "SALOMON, güvenebileceğiniz bir isim. Hediye olarak aldım. Çok beğenilen bir hediye oldu, çıkarabilseydi asla çıkarmazdı. Rahat. Güzel. Eşsiz şekilleriyle benzersiz. Kesinlikle daha fazla alacağım çünkü her türlü spor veya etkinlik için mükemmel (tabii ki çok resmi olmamak şartıyla). Mükemmel"
Ürünü İncele

Salomon Speedcross Peak modelinin indirimdeki diğer modelleri burada

Salomon Speedcross Peak Erkek Koşu Ayakkabısı

Konforundan ödün vermeyenlerin tercihi: Salomon ayakkabı indirimde 2

Ürünü İncele

Salomon Speedcross Peak Erkek Koşu Ayakkabısı

Konforundan ödün vermeyenlerin tercihi: Salomon ayakkabı indirimde 3

Ürünü İncele

Bu içerik 13 Şubat Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
salomon salomon ayakkabı salomon ayakkabı erkek
