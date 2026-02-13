"Yasak aşk" dilekçesi Meclis'te: Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya 20 milyonluk dava!

Sakarya Adapazarı Belediyesi'ndeki "yasak aşk" iddiasının perde arkasından çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdiresi Elif Saçar arasında geçtiği öne sürülen 6 aylık "müstehcen" yazışmaları, Saçar'ın kızı Ceyda Saçar ortaya çıkardı.

ANNESİYLE BELEDİYE BAŞKANI ARASINDA YAŞANANLARI KIZI DUYURDU

22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, geçtiğimiz günlerde Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca’nın Sakarya'da katıldığı toplantıda kürsüye çıkarak söz konusu iddiayı dile getirmiş, Işıksu'nun kendisini tehdit ettiğini, üstüne 50 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığını söylemişti.

AİLEDE BOŞANMA DAVASI

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialar bambaşka bir boyut alırken yaşananların perde arkası da su yüzüne çıktı. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberinde yer alan iddialara göre;Elif Saçar yaklaşık 8 yıldır belediyede özel kalem müdürü olarak görev yapıyordu. Kızı Ceyda Saçar, annesinin telefonunda Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile olan özel yazışmalarına şahit oldu. Durumun aile içinde öğrenilmesiyle 25 yıllık eş Hakan Saçar, boşanma davası açarken Belediye Başkanı Işıksu hakkında da 20 milyon liralık tazminat davası açtı.

BELEDİYE BAŞKANI IŞIKSU "ŞANTAJ" DEDİ

Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, iddiaları reddederek Saçar ailesinin kendisine “şantaj” yaptığını öne sürdü ve aile hakkında 50 milyon liralık karşı tazminat davası açarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

CEYDA SAÇAR: "RÜŞVETİ REDDETTİM DİYE TEHDİT EDİLDİM"

Ceyda Saçar ise Ombudsman Akarca’ya yaptığı açıklamada, kamu gücünün kendilerine karşı kullanıldığını belirterek, “Önce para teklif ettiler, kabul etmeyince tehdit edildim ve şantajla suçlandım” dedi.

OLAY TBMM'YE TAŞINDI

Genç hukuk öğrencisinin bu skandalı daha önce TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile CİMER’e taşıyarak bildirdiği ortaya çıktı. Sakarya kamuoyu, milyonluk tazminat davalarının ve “yasak aşk” iddialarının yargıdaki sonucunu yakından takip ediyor.

CEYDA SAÇAR'IN MECLİS'E VERDİĞİ DİLEKÇE ORTAYA ÇIKTI

Ceyda Saçar, başkanla annesinin ilişkisini Meclis’e yazdığı dilekçede bu sözlerle ifşa etti: “Adapazarı Belediyesi özel kaleminde çalışan Elif Saçar’ın kızıyım. Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasında geçen 6 aylık bir yazışma ve gece 02.50 sularında Mutlu Işıksı tarafından anneme gönderilen fotoğraf elimdedir, yazışmalar müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır. yaptığımı ve şizofren olduğumu öne sürdü. Başkan da şantaj iddiası ile bana dava açtı. Teyzemlerim de olayı en başından biliyor. Annemin Mutlu Işıksu ile buluşmasına yardım ediyorlarmış. Teyzem bu süreçte belediyede işe alınmıştı.”