Düzce’de suç örgütü operasyonu: 36 gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve mücavir alanlarda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 178 gram kokain, 29 sentetik ecza, 13 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 132 fişek, av tüfeği, uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi, 6 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 520 lira, 25 euro, 101 dolar ve 1 milyon 600 bin liralık çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır