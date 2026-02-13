HABER

İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye giderken kazada hayatlarını kaybettiler

İstanbul'dan memleketleri Ordu'ya cenazeye gitmek için yola çıkan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobil Amasya'da tıra çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye giderken kazada hayatlarını kaybettiler

Edinilen bilgiye göre, memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gitmek için İstanbul'dan yola çıkan Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak'ın içinde bulunduğu 34 FN 7454 plakalı otomobil, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü yakınlarında yola çıkan 32 ADA 465 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Dorseye ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan cenazeler yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ordu
