4 gündür kayıp olarak aranıyordu! 100 metrelik uçurumdan düşmüş

Olay saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Kale köyü yakınlarında meydana geldi. Kendisinden 4 gündür haber alınamadığı belirtilen Murat Şanlı için Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

100 METRELİK UÇURUMDAN DÜŞMÜŞ

Ekipler Kale köyü ile Dokuzçam köyü arasındaki toprak yolda Şanlı'nın babasına ait 60 ACR 194 plakalı otomobili terk edilmiş halde buldu.

Arama çalışmasını araç çevresinde yoğunlaştıran ekipler otomobilin yanındaki 100 metrelik uçurumun dibinde yapılan arama çalışmaları sırasında Şanlı'nın cansız bedenine ulaştı.

Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Murat Şanlı'nın cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır