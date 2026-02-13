İran 'ölüm listesini' açıkladı! Netanyahu namlunun ucunda: "Ölümünüzün zamanını biz belirleyeceğiz"

ABD ile İran arasındaki gerilimin nükleer bir anlaşma doğuracak mı henüz belirsizliğini korurken, İran'dan İsrail'e sert bir tehdit geldi. ABD'nin İran'a olan sert tehditlerine Tahran cephesi İsrail ve ABD hedeflerine saldırı tehditiyle rest çekmişti. Şimdi ise İran'dan resmi olarak bir 'ölüm listesi' paylaşıldı.

'ÖLÜM LİSTESİ' PAYLAŞILDI: NETANYAHU EN TEPEDE

Times of Israel'de yer alan habere göre, Tahran cephesi resmi devlet televizyonundan İran'ın 'ölüm listesini' açıkladı.

Listede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olması da dikkat çekti.

İranlı sunucu yayın esnasında 'ölüm listesini' gösterdikten sonra İbranice, "Ölüm zamanınızı biz belirleyeceğiz, Ababil’i bekleyin" dedi.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ NÜKLEER ANLAŞMA MÜZAKERELERİ

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

"AŞIRI TALEPLERDEN UZAK OLURSA OLUMLU İLERLEYEBİLİR"

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani, Umman’daki İran-ABD müzakerelerine ilişkin, “Müzakereler gerçekçi ve aşırı taleplerden uzak olursa olumlu yönde ilerleyebilir.” dedi.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ YOLDA!

ABD'ye ait U.S.S. Abraham Lincoln uçak gemisi de daha önceden bölgeye gitmişti.

NYT'nin haberine göre, ABD yönetimi, İran'a yönelik olası saldırı planları kapsamında yeni adım attı.

Gazeteye konuşan dört hükümet yetkilisi, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "U.S.S. Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.