İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD’de Donald Trump'la bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Washington DC’de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmenin ardından Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'de Donald Trump'la bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında ABD’ye geldi. Başkent Washigton DC’deki temaslarına başlayan Netanyahu, Beyaz Saray'ın karşısında bulunan ve devlet başkanlarının konakladığı Blair House’ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. İsrail Başbakanlığı Ofisi’nden paylaşılan görüntülerde ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin de görüşmeye katıldığı görüldü.

NETANYAHU, TRUMP'LA BİR ARAYA GELDİ

Netanyahu’nun temasları kapsamında Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Görüşmede, geçtiğimiz günlerde ABD-İran arasında Umman’da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin ele alınması ve Netanyahu’nun ABD’ye İran ile diyalogun genişletilmesine yönelik çağrıda bulunacağı öngörülüyor. Trump-Netanyahu görüşmesinin basına kapalı şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İKİLİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİREN 7. GÖRÜŞME

Söz konusu ziyaretin, Trump’ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana ikili arasında gerçekleştiren 7. görüşme olduğu biliniyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze Şeridi’nde işlediği savaş suçları nedeniyle Netanyahu hakkında 2024 yılında tutuklama emri çıkartmıştı. Netanyahu, söz konusu emre rağmen UCM üyesi olmayan ABD’ye daha önce de ziyaretlerde bulunmuştu.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

