HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum’da tekneler kıyıya sürüklendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtınada koyda demirli tekneler kıyıya sürüklendi.Bodrum’da aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor.

Bodrum’da tekneler kıyıya sürüklendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtınada koyda demirli tekneler kıyıya sürüklendi.

Bodrum’da aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle Bodrum - Kızılağaç yolunda dere taştı, yol trafiğe kapandı. Bölgede ayrıca yoğun su birikintisinin bahçe duvarını çökmesine neden olduğu görüldü. Öte yandan Bodrum’da metrekareye 65 metrekare yağışın düştüğü öğrenildi.

İlçede sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da etkili oldu. Zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgar sebebiyle Bitez Koyu’nda demirli 4,5 metre boyundaki bir sandal ile 5 metre boyundaki yarım kamaralı gezi teknesi sahile sürüklendi. Karaya vuran tekneler, hafif şekilde hasar aldı. Hava muhalefetinin sona ermesinin ardından teknelerin kurtarılacağı bildirildi.

Bodrum ile Datça ve Yunanistan’ın İstanköy Adası arasındaki feribot seferleri de hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

Bodrum’da tekneler kıyıya sürüklendi 1

Bodrum’da tekneler kıyıya sürüklendi 2

Bodrum’da tekneler kıyıya sürüklendi 3

Bodrum’da tekneler kıyıya sürüklendi 4

Bodrum’da tekneler kıyıya sürüklendi 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarsus’ta yağış kazaya neden olduTarsus’ta yağış kazaya neden oldu
MSB’den Kars Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı paylaşımıMSB’den Kars Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı paylaşımı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.