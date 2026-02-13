Bodrum’da tekneler kıyıya sürüklendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtınada koyda demirli tekneler kıyıya sürüklendi.

Bodrum’da aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle Bodrum - Kızılağaç yolunda dere taştı, yol trafiğe kapandı. Bölgede ayrıca yoğun su birikintisinin bahçe duvarını çökmesine neden olduğu görüldü. Öte yandan Bodrum’da metrekareye 65 metrekare yağışın düştüğü öğrenildi.

İlçede sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da etkili oldu. Zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgar sebebiyle Bitez Koyu’nda demirli 4,5 metre boyundaki bir sandal ile 5 metre boyundaki yarım kamaralı gezi teknesi sahile sürüklendi. Karaya vuran tekneler, hafif şekilde hasar aldı. Hava muhalefetinin sona ermesinin ardından teknelerin kurtarılacağı bildirildi.

Bodrum ile Datça ve Yunanistan’ın İstanköy Adası arasındaki feribot seferleri de hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.