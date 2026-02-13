HABER

Aydın'da sağanak sonucu Büyük Menderes Nehri taştı

Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu Koçarlı-Germencik yolu ulaşıma kapatıldı, bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle Büyük Menderes Nehri, Koçarlı ile Germencik ilçesi geçişinde taştı.

Taşkın nedeniyle yolun bazı bölümleri ile çevredeki tarım arazileri su altında kaldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, nehrin geçtiği köprüyü trafiğe kapattı. Jandarma ekipleri de bölgede trafik önlemi aldı.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Madenci, "Bu suyu çoktan beri görmedik böyle. Biz bu suyu 5-6 senedir bekliyoruz. Her gün gidiyoruz barajlarla ilgili bilgi alıyoruz. Şimdi barajlar dolduğu için seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Söke ilçesinde ise dağdan gelen suların Asri Mezarlığa girmesi sonucu bazı kabirleri su bastı. Çamurla kaplanan Söke-Germencik yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Nazilli ilçesinde Çatak Mahallesi'ni Yukarı Örencik Mahallesi ile Aşağı Örencik Mahallesi'ne bağlayan yola kaya parçaları düştü.

Bölgede tedbir alan ekipler, yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

