Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkındaki iddialar Sakarya'yı salladı! 22 yaşındaki öğrenci kürsüden anlattı: Tehdit, şantaj, rüşvet...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ombudsman Sakaryalılarla Buluşuyor" etkinliğine 22 yaşındaki hukuk öğrencisinin konuşması damga vurdu. Öğrencinin dile getirdiği iddia kentte geniş yankı uyandırdı.

"YANLIŞ BİR ŞEYE ŞAHİT OLDUM, ÇOK FAZLA TEHDİT ALDIM"

Etkinlikte sahneye çıkarak söz alan 22 yaşındaki genç kadın, Sakarya'da yaşadığını ve hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek şunları anlattı: "Annem belediyede çalışıyor ve ben bu yüzden yanlış bir şeye şahit oldum belediye başkanıyla ilgili. Bundan dolayı çok fazla tehdit aldım.



Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu

"PARA TEKLİF EDİLDİ, REDDETTİĞİMDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Daha sonrasında bu konu yargıya taşınacağı zaman bana avukatımız aracılığıyla para teklif edildi. Ben bunu reddettiğimden dolayı ‘şantaj’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu belediye başkanı.

"50 MİLYONLUK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI"

Sonrasında bana 50 milyonluk bir manevi tazminat davası açmış kendisi. Kamu gücünün bu şekilde kullanılması ne kadar doğru? Ben bunu merak ediyorum.

"HERKESE KENDİ KENDİME YAZDIĞIMI SÖYLÜYORMUŞ"

Bu 6 aylık bir yazışma. Bunu herkese benim kendi kendime yazdığımı söylüyormuş. Bu konuşmaların 22 yaşında bir kıza, bana yüklenmemesi gerekiyordu."