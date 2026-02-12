Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkındaki iddialar Sakarya'yı salladı! 22 yaşındaki öğrenci kürsüden anlattı: Tehdit, şantaj, rüşvet...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ombudsman Sakaryalılarla Buluşuyor" etkinliğine 22 yaşındaki hukuk öğrencisinin konuşması damga vurdu. Öğrencinin dile getirdiği iddia kentte geniş yankı uyandırdı.
Etkinlikte sahneye çıkarak söz alan 22 yaşındaki genç kadın, Sakarya'da yaşadığını ve hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek şunları anlattı: "Annem belediyede çalışıyor ve ben bu yüzden yanlış bir şeye şahit oldum belediye başkanıyla ilgili. Bundan dolayı çok fazla tehdit aldım.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu
Daha sonrasında bu konu yargıya taşınacağı zaman bana avukatımız aracılığıyla para teklif edildi. Ben bunu reddettiğimden dolayı ‘şantaj’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu belediye başkanı.
Sonrasında bana 50 milyonluk bir manevi tazminat davası açmış kendisi. Kamu gücünün bu şekilde kullanılması ne kadar doğru? Ben bunu merak ediyorum.
Bu 6 aylık bir yazışma. Bunu herkese benim kendi kendime yazdığımı söylüyormuş. Bu konuşmaların 22 yaşında bir kıza, bana yüklenmemesi gerekiyordu."
