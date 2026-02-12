Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin iğrenç mesajları ortaya çıkmıştı! Mağdur genç kızdan yeni açıklama

Giresun'un Görele ilçesinde Türkiye'nin gündemine oturan mide bulandıran bir skandal yaşandı. CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, belediyede çaycı olarak görev yapan personelin 16 yaşındaki kızı T.T.'ye sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi.

SKANDAL MESAJLAR ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDI

Skandal mesajların ortaya çıkmasıyla başlayan hukuki süreç, belediye başkanının tutuklanmasıyla sonuçlandı.

GENÇ KIZ, İĞRENÇ MESAJLARI ANLATTI

Olayın ardından psikolojik destek almak zorunda kalan genç kız, Sabah gazetesine verdiği özel röportajda yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı:

"O gece saat 03.22'de Başkan Hasbi Dede, Instagram'dan bana önce 'Merhaba' yazdı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdi.

Ona 'Efendim başkanım' diye yanıt verdim. Sonrasında 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' diyerek uygunsuz mesajlar gönderdi. Ben de 'Evlisiniz, eşiniz var, ayıp değil mi' dedim ve sevgilim olduğunu belirttim. Buna rağmen mesajlarına devam etti 'Sevgilin olması sorun değil' dedi.

Ona, 'Siz başkan 40'lı yaşlardasınız. Ben ise 16 yaşında daha çocuk lise öğrencisiyim. Sizin bu saatte bana yazmanız ne kadar doğru? Sizin, benimle aynı yaşta kızınız var. Ona da sizin gibi bu saatte sizin yazdığınız amaçla biri yazsa ne düşünürsünüz?' diye sordum."

"ÇOK MUTLUYUM, ARTIK OKULUMA GİDECEĞİM"

Yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan mesajlar infiale yol açarken; Dede'nin tutuklanması mağduru ve ailesini sevindirdi.

16 yaşındaki T.T., yaptığı yeni açıklamada "Başkan, bana yazdığı taciz içerikli mesajlar nedeniyle tutuklandı. Başından beri haklıydık ve haklı çıktık. Adalet yerini buldu. Çok mutluyum. Artık okuluma gideceğim" dedi.