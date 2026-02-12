HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin iğrenç mesajları ortaya çıkmıştı! Mağdur genç kızdan yeni açıklama

Giresun’un Görele ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Dede'nin 16 yaşındaki T.T.'ye attığı iğrenç mesajlar şok etkisi yaratırken, Dede'nin taciz ettiği kız yaşananlar sonrası ilk kez konuştu. İşte tüm Türkiye'nin tepkisini çeken mide bulandıran olayla ilgili yeni gelişme...

Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin iğrenç mesajları ortaya çıkmıştı! Mağdur genç kızdan yeni açıklama
Devrim Karadağ

Giresun'un Görele ilçesinde Türkiye'nin gündemine oturan mide bulandıran bir skandal yaşandı. CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, belediyede çaycı olarak görev yapan personelin 16 yaşındaki kızı T.T.'ye sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi.

SKANDAL MESAJLAR ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDI

Skandal mesajların ortaya çıkmasıyla başlayan hukuki süreç, belediye başkanının tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Belediye Başkanı Hasbi Dede nin iğrenç mesajları ortaya çıkmıştı! Mağdur genç kızdan yeni açıklama 1

GENÇ KIZ, İĞRENÇ MESAJLARI ANLATTI

Olayın ardından psikolojik destek almak zorunda kalan genç kız, Sabah gazetesine verdiği özel röportajda yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı:

"O gece saat 03.22'de Başkan Hasbi Dede, Instagram'dan bana önce 'Merhaba' yazdı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdi.

Belediye Başkanı Hasbi Dede nin iğrenç mesajları ortaya çıkmıştı! Mağdur genç kızdan yeni açıklama 2

Ona 'Efendim başkanım' diye yanıt verdim. Sonrasında 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' diyerek uygunsuz mesajlar gönderdi. Ben de 'Evlisiniz, eşiniz var, ayıp değil mi' dedim ve sevgilim olduğunu belirttim. Buna rağmen mesajlarına devam etti 'Sevgilin olması sorun değil' dedi.

Ona, 'Siz başkan 40'lı yaşlardasınız. Ben ise 16 yaşında daha çocuk lise öğrencisiyim. Sizin bu saatte bana yazmanız ne kadar doğru? Sizin, benimle aynı yaşta kızınız var. Ona da sizin gibi bu saatte sizin yazdığınız amaçla biri yazsa ne düşünürsünüz?' diye sordum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin genç kıza attığı skandal mesajlar ortaya çıktı: 'Sakın annene söyleme, beni etkiliyorsun' Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin genç kıza attığı skandal mesajlar ortaya çıktı: 'Sakın annene söyleme, beni etkiliyorsun'

"ÇOK MUTLUYUM, ARTIK OKULUMA GİDECEĞİM"

Yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan mesajlar infiale yol açarken; Dede'nin tutuklanması mağduru ve ailesini sevindirdi.

16 yaşındaki T.T., yaptığı yeni açıklamada "Başkan, bana yazdığı taciz içerikli mesajlar nedeniyle tutuklandı. Başından beri haklıydık ve haklı çıktık. Adalet yerini buldu. Çok mutluyum. Artık okuluma gideceğim" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amasya’da yoğun sis etkili olduAmasya’da yoğun sis etkili oldu
Hakkâri’de kar 20 köy ve 38 mezra yolu ulaşıma kapandıHakkâri’de kar 20 köy ve 38 mezra yolu ulaşıma kapandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Giresun Görele cinsel taciz Hasbi Dede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.