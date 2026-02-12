HABER

Mesut Özarslan'dan iddialı çıkış: "Bugün isteyeyim hem MHP'ye hem de AK Parti'ye geçerim"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası ve sonrasında yaşananlar Ankara'nın önemli tartışmalarından biri oldu. Özarslan'ın AK Parti'ye ya da MHP'ye geçeceği iddiaları gündeme gelirken, iki parti de böyle bir gündemlerinin olmadığını açıklamıştı. Özarslan yaptığı yeni açıklama ile dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Özarslan, "Bu arada şunu söyleyeyim; Ben şu gün isteyim, hem Milliyetçi Hareket Partisi’ne hem de AK Parti’ye geçerim" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası sonrası yaşananlar kamuoyunda geniş yer buldu. Özarslan, paylaştığı mesajlarla CHP lideri Özgür Özel'in ailesine hakaret ettiğini söylemiş, Özel ise partisinin grup toplantısında attığı mesajları okumuş ve ailesine herhangi bir söz söylemediğini belirtmişti.

Yaşananlar siyasetin de bir numaralı gündemi olurken, Özarslan'ın AK Parti'ye transferi iddiaları tekrar gündeme gelmişti. AK Parti ve MHP tarafı Özarslan'ın transferi yönünde çalışma yapmadıklarını aktarırken, Özarslan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sözcü'den Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Özarslan'ı köşesine taşıdı ve Özarslan'ın kendisine verdiği yanıtları aktardı.

ÖZARSLAN'DAN ÇOK KONUŞULACAK ÇIKIŞ

Gündeminde herhangi bir partiye geçmek gibi bir şeyin olmadığını savunan Özarslan şunları söyledi:

"Vallahi gündemimde falanca partiye geçmek gibi bir şey yok. İzleyeceğim, bakacağım. Olursa daha iyi hizmet vermek amacıyla olabilir.

"ŞU GÜN İSTEYİM HEM MHP'YE HEM DE AK PARTİ'YE GEÇERİM"

Baktım ki o da olmuyor, hiç umurumda değil. Bu arada şunu söyleyeyim; Ben şu gün isteyim, hem Milliyetçi Hareket Partisi’ne hem de AK Parti’ye geçerim.

"NEYMİŞ, BENİM DOSYAM VARMIŞ ONU İNCELEYECEKLERMİŞ"

Neymiş; benim dosyam varmış, onu inceleyeceklermiş, uygun görülürsem öyle alınacakmışım"

Özgür Özel CHP MHP ak parti Mesut Özarslan
