HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Hayat kurtaran icat! Akıllı telefonlar artık radyasyon ölçebilecek

Radyolojik olaylarda hızlı teşhis hayati önem taşıyor. Hiroşima Üniversitesi'nde ise bu ihtiyaca yönelik akıllı telefon tabanlı devrimsel bir çözüm geliştirildi. Sadece bir parça radyokromik film (EBT4), pilli bir tarayıcı ve telefon kamerasını kullanan bu sistem, 10 Gray'e kadar radyasyonu tespit edebiliyor. Pahalı ekipmanlara gerek bırakmayan bu sistemin maliyeti ise 70 doların altında.

Hayat kurtaran icat! Akıllı telefonlar artık radyasyon ölçebilecek
Enes Çırtlık

Hiroşima Üniversitesi araştırmacıları, akıllı telefon ve radyokromik film kullanarak radyasyon doz ölçümü yapan düşük maliyetli ve taşınabilir bir radyasyon ölçüm sistemi geliştirdi. Akıllı telefon tabanlı bu yaklaşım, oldukça taşınabilir olması ve 70 dolardan (yaklaşık 3.000 TL) daha ucuza mal olmasıyla dikkat çekiyor.

TELEFON KAMERASI KULLANILIYOR

Radiation Measurements dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, sistem; küçük bir parça Gafchromic EBT4 film, pilli bir katlanabilir ve taşınabilir tarayıcı ve bir akıllı telefon kamerasını bir araya getiriyor.

10 GRAY'E KADAR ÖLÇÜM YAPABİLİYOR

Sistemin merkezinde, radyasyona maruz kaldığında anında renk değiştirecek şekilde tasarlanmış bir EBT4 film bulunuyor. Radyasyona maruz kaldıktan sonra filmi taşınabilir bir tarayıcıya yerleştirip akıllı telefonla görüntüleyen kullanıcılar, mobil görüntü işleme uygulamalarını kullanarak 10 Gray'e kadar (Kalıcı saç dökülmesine neden olacak kadar yüksek) radyasyon dozlarını ölçebiliyor.

Hayat kurtaran icat! Akıllı telefonlar artık radyasyon ölçebilecek 1

Araştırma ekibi sistemi Samsung ve iPhone cihazları dahil olmak üzere çeşitli akıllı telefon modelleriyle test etti. Ekip şu anda ise protokolleri standartlaştırmak ve sistemin çeşitli çevresel koşullar altında güvenilir kalmasını sağlamak için çalışıyor.

Editörün yorumu: Büyük ölçekli nükleer veya radyolojik birtakım olaylardan sonra, insanları radyasyonun olumsuz sonuçlarından korumak adına hızlı değerlendirmeler hayati önem taşıyor. Ancak geleneksel radyasyon ölçüm yöntemleri genellikle pahalı ekipmanlar veya laboratuvar analizleri gerektiriyor. Araştırmacıların çözümü ise akıllı telefon kullanarak bu duruma bir çözüm sunabilir gibi görünüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karar belli oldu: CHP Gençlik Kolları Başkanı'na hapis cezası!Karar belli oldu: CHP Gençlik Kolları Başkanı'na hapis cezası!
Kapalıçarşı'da döviz bürosu sahibiydi! Bakırköy'de 30 milyon dolarlık soygun iddiasıKapalıçarşı'da döviz bürosu sahibiydi! Bakırköy'de 30 milyon dolarlık soygun iddiası

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon radyasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.