Hayat kurtaran icat! Akıllı telefonlar artık radyasyon ölçebilecek

Hiroşima Üniversitesi araştırmacıları, akıllı telefon ve radyokromik film kullanarak radyasyon doz ölçümü yapan düşük maliyetli ve taşınabilir bir radyasyon ölçüm sistemi geliştirdi. Akıllı telefon tabanlı bu yaklaşım, oldukça taşınabilir olması ve 70 dolardan (yaklaşık 3.000 TL) daha ucuza mal olmasıyla dikkat çekiyor.

TELEFON KAMERASI KULLANILIYOR

Radiation Measurements dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, sistem; küçük bir parça Gafchromic EBT4 film, pilli bir katlanabilir ve taşınabilir tarayıcı ve bir akıllı telefon kamerasını bir araya getiriyor.

10 GRAY'E KADAR ÖLÇÜM YAPABİLİYOR

Sistemin merkezinde, radyasyona maruz kaldığında anında renk değiştirecek şekilde tasarlanmış bir EBT4 film bulunuyor. Radyasyona maruz kaldıktan sonra filmi taşınabilir bir tarayıcıya yerleştirip akıllı telefonla görüntüleyen kullanıcılar, mobil görüntü işleme uygulamalarını kullanarak 10 Gray'e kadar (Kalıcı saç dökülmesine neden olacak kadar yüksek) radyasyon dozlarını ölçebiliyor.

Araştırma ekibi sistemi Samsung ve iPhone cihazları dahil olmak üzere çeşitli akıllı telefon modelleriyle test etti. Ekip şu anda ise protokolleri standartlaştırmak ve sistemin çeşitli çevresel koşullar altında güvenilir kalmasını sağlamak için çalışıyor.

Editörün yorumu: Büyük ölçekli nükleer veya radyolojik birtakım olaylardan sonra, insanları radyasyonun olumsuz sonuçlarından korumak adına hızlı değerlendirmeler hayati önem taşıyor. Ancak geleneksel radyasyon ölçüm yöntemleri genellikle pahalı ekipmanlar veya laboratuvar analizleri gerektiriyor. Araştırmacıların çözümü ise akıllı telefon kullanarak bu duruma bir çözüm sunabilir gibi görünüyor.