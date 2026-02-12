HABER

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hakaret eden CHP'li isim tutuklandı!

CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, dün Meclis'te yemin ederek yeni görevine başlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sosyal medyadan hakarette bulundu. Yıldız hakkında "Seni karış karış oyacağız Gürlek." yorumunda bulunan Yıldız hakkında soruşturma başlatıldı. Yıldız gözaltına alındı.

Yılmaz Tunç yerine Adalet Bakanı olarak görevlendirilen Akın Gürlek dün yemin ederek görevine başladı. Haberin sosyal medyada paylaşılmasının ardından bir paylaşımın altına "Seni karış karış oyacağız Gürlek." yorumunda bulunan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız için harekete geçildi.

TUTUKLANDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Yıldız'ın ifadesi sonrasında "terörle mücadelede görev almış kişilere hedef gösterme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

