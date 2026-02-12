Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hakaret eden CHP'li isim tutuklandı!

Yılmaz Tunç yerine Adalet Bakanı olarak görevlendirilen Akın Gürlek dün yemin ederek görevine başladı. Haberin sosyal medyada paylaşılmasının ardından bir paylaşımın altına "Seni karış karış oyacağız Gürlek." yorumunda bulunan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız için harekete geçildi.

TUTUKLANDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Yıldız'ın ifadesi sonrasında "terörle mücadelede görev almış kişilere hedef gösterme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.