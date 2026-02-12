Poşetin içinde bulundu! Piyasa değeri tam 4 milyon

Halk arasında Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yoğun çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor. Antalya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda mahalle merkezine mobil karakol kurulurken, personel ve devriye sayısının arttırılması, bunun yanında alınan ek tedbirlerle de polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor.

POŞETTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Zeytinköy bölgesinde oluşturulan özel ekip ile gece ve gündüz alan denetimi yapan ekiplerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak üzerindeki bir apartmandan torpil atıldığı yönünde gelen ihbarı değerlendirmek üzere adrese giden çarşı ve mahalle bekçileri, gerekli uyarı ve ikazları yaptıktan sonra binadan çıktı. Bekçiler bu esnada giriş kapısına yakın bir noktada bir poşet fark etti.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON TL

Apartmandaki dairelerden birisinin camından atıldığı değerlendirilen poşette yapılan kontrolde 40x40 ebatlarında piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan, 17 bin kullanımlık A4 ve aseton şişeleri içerisinde sentetik kannabinoid olduğu değerlendiren uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekiplerince yapılan kontrollerin ardından muhafaza altına alınan uyuşturucu maddeler emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır