Yer: Bursa! Anne, 5 yaşındaki çocuğunu ölüme böyle götürdü: "Ölmek istiyordu, denize ittim"

Bursa'da Sevda Güçlü (30), oğlu Muhammet Boran Güçlü'yle birlikte denize atladı. 5 yaşındaki çocuk denizde boğularak can verirken, Sevda Güçlü sudan çıktı. Vahşetin ardından anne Güçlü'nün kardeşine, "Ölmek istiyordu ben de onu denize ittim" dediği belirtildi. Öte yandan küçük çocuğun ölüme yürüdüğü anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Güçlü'nün çocuğunun elini tuttuğu ve limana yürüdüğü belirlendi. Daha sonra ise kadının yalınayak ve ıslak kıyafetlerle döndüğü görüldü. İşte detaylar...

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Güzelyalı Yat Limanı’nda meydana geldi. Sevda Güçlü, oğlu Muhammet Boran Güçlü ile birlikte denize atladı. Bir süre sonra Sevda Güçlü kendi imkanlarıyla denizden çıkarken, oğlu ise boğuldu.

ABLASINI TAKİP ETTİ, ISLAK KIYAFETLERLE OTURURKEN GÖRDÜ

Bu arada olayın, Ömer Y.’nin, psikolojik sorunları olan ablasını takip etmesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Ankara’da olan eşiyle bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu belirtilen Sevda Güçlü’nün, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’ndeki evinden çıkıp Mudanya’ya gittiğini öğrenen kardeşi Ömer Y.’nin, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle takip ettiği ablasını, Güzelyalı’daki caminin kenarında ıslak kıyafetleriyle otururken gördü.

Yer: Bursa! Anne, 5 yaşındaki çocuğunu ölüme böyle götürdü: "Ölmek istiyordu, denize ittim" 1

"ÖLMEK İSTİYORDU BEN DE ONU DENİZE İTTİM"

Güçlü’nün, yeğenini soran kardeşine, ‘Ölmek istiyordu ben de onu denize ittim’ dediği bildirildi. Koşarak sahile giden Ömer Y., Muhammet Boran Güçlü’nün sahile vuran cansız bedenini buldu. Dayısının, kucağına alıp otomobiliyle Mudanya Devlet Hastanesi'ne getirdiği Muhammet Boran Güçlü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yer: Bursa! Anne, 5 yaşındaki çocuğunu ölüme böyle götürdü: "Ölmek istiyordu, denize ittim" 2

"ONU ELİMLE İTTİM SONRA ULAŞAMADIM, BEN DE SAHİLE ÇIKTIM"

Polis tarafından, ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alınan Sevda Güçlü’nün emniyetteki ifadesinde, psikolojik problemleri olduğunu söyleyip, “Muhammet ölmek istiyordu. Birlikte canımıza kıymaya karar verdim. Denize girdik. Onu elimle ittim. Sonra ulaşamadım. Ben de sahile çıktım” dediği belirtildi. Güçlü’nün Ankara'da yaşayan eşi de ifadesine başvurulmak üzere Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

Yer: Bursa! Anne, 5 yaşındaki çocuğunu ölüme böyle götürdü: "Ölmek istiyordu, denize ittim" 3

"ÇOCUĞU SUDA BOĞUP GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Bölgede polis ekiplerini görüp, olayı öğrenince çok şaşırdığını ve üzüldüğünü söyleyen vatandaşlardan Necdet Topoğlu, “Buraya geldiğimizde, olay yeri inceleme ekipleri vardı. İnsanlar burada kalabalık oluşturmuştu. Annesi, çocuğunu öldürmüş. Çok üzücü bir durum. Çocuğu suda boğup gittiğini öğrendik. Çocuklar savunmasız insanlar. Sahip çıkmalıyız” dedi.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

Bu arada anne ve oğulun olaydan önceki son görüntüleri, sahildeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sevda Güçlü’nün saat 13.54’te elinden tuttuğu oğluyla birlikte Güzelyalı Yat Limanı’na doğru yürüdüğü görülüyor. 28 dakika sonra, saat 14.22’de kaydedilen görüntüye ise Sevda Güçlü’nün ıslak kıyafetler ve ayakkabısı olmadan, yalınayak ve yalnız başına yoldan geri döndüğü yansıdı. Güçlü’nün oğluyla birlikte yürürken, üzerinde olan yelek de dönüş anında gözükmüyor.
Kaynak: DHA

