Sevgililer Günü’ne özel: PS5 Slim setinde kaçırılmayacak fiyat

Oyun dünyasında yeni bir standart belirleyen PlayStation 5 Slim, sürükleyici hikayeleri en gerçekçi haliyle yaşatması sayesinde bugün milyonların favorisi konumunda. Eğer siz de bu Sevgililer Günü’nde hem kendinizi hem de partnerinizi mutlu edecek unutulmaz bir hediye arıyorsanız sizin için o büyük fırsatı bulduk! Yanında ikinci koluyla gelen bu özel PS5 Slim indirim paketini keşfetmek için hadi, içeriğe geçelim!

Playstation 5 Slim Digital Edition 825 GB + Şarj İstasyonu + 2 Dualsense (İthalatçı Garantili)

Öne çıkan özellikleri

Kompakt tasarımıyla orijinal PS5’in tüm gücünü %30 daha küçük ve daha hafif bir gövdede sunarak TV ünitenizde çok daha zarif bir görünüm sergileyebilirsiniz.

Çift DualSense avantajıyla pakete dahil olan iki adet kontrolcü sayesinde kutuyu açtığınız anda sevdiklerinizle rekabete ve eğlenceye ara vermeden başlayın.

825 GB dev depolama kapasitesiyle en sevdiğiniz oyunları yer sıkıntısı yaşamadan saklayabilir ve kendinize geniş bir dijital oyun kütüphanesi oluşturabilirsiniz.

SSD teknolojisiyle oyunların yükleme sürelerini tarihe karıştıran cihazla saniyeler içinde doğrudan aksiyonun kalbine dalabilirsiniz.

Haptic geri bildirim ve adaptif tetikleriyle oyun içindeki her patlamayı, her vites değişimini ve her etkileşimi avuçlarınızda en gerçekçi haliyle hissedebiliyorsunuz.

4K görüntü kalitesi ve Ray Tracing desteğiyle gerçekçi ışıklandırmalar ve 120 FPS akıcılığında sinematik bir görsel şölen sunuyor.

Geriye dönük uyumluluğuyla sadece yeni nesil değil, sevdiğiniz PS4 oyunlarını da PS5 Slim’in gücüyle çok daha akıcı ve performanslı şekilde oynayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Açıkçası ithalatçı garantili ürün almaktan çekiniyordum ancak fiyatının uygunluğu sebebiyle riski aldım. Sonuç olarak ürünüm kapalı kutu olarak jelatinli bir şekilde geldi. Kutuda herhangi bir deformasyon yoktu. Kurdum çalıştırdım şu an için oynuyorum herhangi bir aksi durum da yaşamadım. Bu vesileyle satın aldığım kahraman konsola teşekkürü borç bilirim."

"İlk defa oyun konsolu aldım, çok başarılı gerçekten. Özellikle plus üyelik yapınca anlam kazanıyor. Ayrıca Netflix vb. dijital platformları da desteklemesi güzel."

"Ürün gayet güzel paketlenmiş bir şekilde geldi, ürün sıfırdı ve sorunsuz bir şekilde kurulum yapıp çalıştırdık. Çocuklarım çok sevdi, teşekkürler."

Bu içerik 3 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

