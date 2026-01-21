Hafif tasarım, maksimum sıcaklık: Columbia montta indirim var

Kaliteli bir dış giyim ürünü konforunuz için en uzun vadeli yatırımlardan biri. Doğru seçtiğiniz bir montun en büyük faydası ise değişken hava koşullarına rağmen sizin etkilenmemenizi sağlaması diyebiliriz. Bu nedenle profesyonel sporcuların ve outdoor meraklılarının da sıklıkla tercih ettiği Columbia'nın en sevilen modeli, şu an kaçırılmayacak bir indirimdeyken kaçırmayın!
Gelişmiş teknik özellikleriyle kış aylarını kolaylaştıran Columbia Powder Lite II modelinin en dikkat çekici özelliği olan Omni-Heat™ yansıtıcı astar, vücut ısınızı geri yansıtarak ekstra ağırlık yaratmadan sizi sıcak tutuyor. Suya dayanıklı kumaşı sayesinde yağışlı havalarda koruma yaparken ayarlanabilir kapüşonu ve elastik manşetleriyle rüzgarın içeri girmesini engelliyor. Hem günlük hayatın hızına hem de doğa yürüyüşlerine adapte olabilen bu mont, hafif yapısıyla katlanıp kolayca taşınabilir ve uzun yıllar formunu koruyan bir dayanıklılık sunar.
