Hafif tasarım, maksimum sıcaklık: Columbia montta indirim var

Kaliteli bir dış giyim ürünü konforunuz için en uzun vadeli yatırımlardan biri. Doğru seçtiğiniz bir montun en büyük faydası ise değişken hava koşullarına rağmen sizin etkilenmemenizi sağlaması diyebiliriz. Bu nedenle profesyonel sporcuların ve outdoor meraklılarının da sıklıkla tercih ettiği Columbia'nın en sevilen modeli, şu an kaçırılmayacak bir indirimdeyken kaçırmayın!

Dolabınızın en akıllı yatırımı: Columbia Powder Lite II Kapüşonlu Erkek Mont

Gelişmiş teknik özellikleriyle kış aylarını kolaylaştıran Columbia Powder Lite II modelinin en dikkat çekici özelliği olan Omni-Heat™ yansıtıcı astar, vücut ısınızı geri yansıtarak ekstra ağırlık yaratmadan sizi sıcak tutuyor. Suya dayanıklı kumaşı sayesinde yağışlı havalarda koruma yaparken ayarlanabilir kapüşonu ve elastik manşetleriyle rüzgarın içeri girmesini engelliyor. Hem günlük hayatın hızına hem de doğa yürüyüşlerine adapte olabilen bu mont, hafif yapısıyla katlanıp kolayca taşınabilir ve uzun yıllar formunu koruyan bir dayanıklılık sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika bir ceket, rüzgar geçirmez ve nefes alabilir. Sıcaklıklar 0 derece civarındayken, altına ince pamuklu uzun kollu bir tişört giyiyorum ve sıcak kalıyorum. Yaklaşık +5 derece sıcaklıkta bisiklet sürüyorum ve rüzgar yok. İnce olduğu için hareket özgürlüğünü kısıtlamıyor."

"Mükemmel Omni-Heat teknolojisine sahip, son derece hafif ve rahat bir ceket. Çok ağır olmadan sizi hoş bir şekilde sıcak tutar ve günlük kullanım ve açık hava aktiviteleri için idealdir. İyi kesim ve temiz işçilik. Şiddetle tavsiye edilir!"

