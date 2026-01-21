Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Hafif tasarım, maksimum sıcaklık: Columbia montta indirim var
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hafif tasarım, maksimum sıcaklık: Columbia montta indirim var

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verimli bir kış geçirmek, aslında nasıl bir monta sahip olduğunuzla yakından ilişkili çünkü iyi bir mont sizi sadece rüzgardan korumamalı, vücut ısınızı dengeleyerek sizi gereksiz bir ağırlık da yaratmamalı. Columbia'nın ikonikleşen Powder Lite II modeli de aranan özelliklere sahip olmasıyla indirimdeyken kaçırılmayacak bir model. Hadi, içeriğe geçelim!

Kaliteli bir dış giyim ürünü konforunuz için en uzun vadeli yatırımlardan biri. Doğru seçtiğiniz bir montun en büyük faydası ise değişken hava koşullarına rağmen sizin etkilenmemenizi sağlaması diyebiliriz. Bu nedenle profesyonel sporcuların ve outdoor meraklılarının da sıklıkla tercih ettiği Columbia'nın en sevilen modeli, şu an kaçırılmayacak bir indirimdeyken kaçırmayın!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Columbia ürünlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Dolabınızın en akıllı yatırımı: Columbia Powder Lite II Kapüşonlu Erkek Mont

Hafif tasarım, maksimum sıcaklık: Columbia montta indirim var 1

Gelişmiş teknik özellikleriyle kış aylarını kolaylaştıran Columbia Powder Lite II modelinin en dikkat çekici özelliği olan Omni-Heat™ yansıtıcı astar, vücut ısınızı geri yansıtarak ekstra ağırlık yaratmadan sizi sıcak tutuyor. Suya dayanıklı kumaşı sayesinde yağışlı havalarda koruma yaparken ayarlanabilir kapüşonu ve elastik manşetleriyle rüzgarın içeri girmesini engelliyor. Hem günlük hayatın hızına hem de doğa yürüyüşlerine adapte olabilen bu mont, hafif yapısıyla katlanıp kolayca taşınabilir ve uzun yıllar formunu koruyan bir dayanıklılık sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir ceket, rüzgar geçirmez ve nefes alabilir. Sıcaklıklar 0 derece civarındayken, altına ince pamuklu uzun kollu bir tişört giyiyorum ve sıcak kalıyorum. Yaklaşık +5 derece sıcaklıkta bisiklet sürüyorum ve rüzgar yok. İnce olduğu için hareket özgürlüğünü kısıtlamıyor."
  • "Mükemmel Omni-Heat teknolojisine sahip, son derece hafif ve rahat bir ceket. Çok ağır olmadan sizi hoş bir şekilde sıcak tutar ve günlük kullanım ve açık hava aktiviteleri için idealdir. İyi kesim ve temiz işçilik. Şiddetle tavsiye edilir!"
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Hafif tasarım, maksimum sıcaklık: Columbia montta indirim var 2

Bu içerik 21 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Kullanıcıların favorisi indirimli CAMPER erkek ayakkabılar!

Kullanıcıların favorisi indirimli CAMPER erkek ayakkabılar!

 SAMSONITE sırt çantasında kısa süreliğine indirim başladı!

SAMSONITE sırt çantasında kısa süreliğine indirim başladı!

 Tepeden tırnağa bakım: Braun tıraş kiti günün fırsatı oldu

Tepeden tırnağa bakım: Braun tıraş kiti günün fırsatı oldu

 Her saç için kusursuz sonuçlar: L'Oréal saç şekillendirici

Her saç için kusursuz sonuçlar: L'Oréal saç şekillendirici

 Selvedge denim kalitesi: Levi's pantolonda 1946 TL indirim var

Selvedge denim kalitesi: Levi's pantolonda 1946 TL indirim var

 Ömürlük SEIKO kalitesi kısa süreliğine indirimde!

Ömürlük SEIKO kalitesi kısa süreliğine indirimde!

 Hakiki deri ayakkabı konforu! Yarı fiyatına düşmüşken kaçırmayın

Hakiki deri ayakkabı konforu! Yarı fiyatına düşmüşken kaçırmayın

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
columbia columbia erkek mont columbia mont columbia mont erkek
İş birliği İçerikleri
ŞOK'a Samsung dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a Samsung dikey süpürge geliyor!

Akıllı evlerin vazgeçilmezi: Xiaomi akıllı kamera incelemesi

Akıllı evlerin vazgeçilmezi: Xiaomi akıllı kamera incelemesi

Kışın en şık kalkanı: Jack & Jones parka fırsatı kaçmaz

Kışın en şık kalkanı: Jack & Jones parka fırsatı kaçmaz

BİM'e çeşitli gıda ve atıştırmalıklar geliyor!

BİM'e çeşitli gıda ve atıştırmalıklar geliyor!

Kullanıcıların favorisi indirimli CAMPER erkek ayakkabılar!

Kullanıcıların favorisi indirimli CAMPER erkek ayakkabılar!

Tepeden tırnağa bakım: Braun tıraş kiti günün fırsatı oldu

Tepeden tırnağa bakım: Braun tıraş kiti günün fırsatı oldu

Tepeden tırnağa bakım: Braun tıraş kiti günün fırsatı oldu

Tepeden tırnağa bakım: Braun tıraş kiti günün fırsatı oldu

SAMSONITE sırt çantasında kısa süreliğine indirim başladı!

SAMSONITE sırt çantasında kısa süreliğine indirim başladı!

Selvedge denim kalitesi: Levi's pantolonda 1946 TL indirim var

Selvedge denim kalitesi: Levi's pantolonda 1946 TL indirim var

ŞOK'a cam silme robotu geliyor!

ŞOK'a cam silme robotu geliyor!

Kış şıklığının en rahat hali: Puma ayakkabıda büyük fırsat

Kış şıklığının en rahat hali: Puma ayakkabıda büyük fırsat

Sessiz, pratik ve daima hijyenik: UBPET akıllı kedi tuvaleti

Sessiz, pratik ve daima hijyenik: UBPET akıllı kedi tuvaleti

Sessiz, pratik ve daima hijyenik: UBPET akıllı kedi tuvaleti

Sessiz, pratik ve daima hijyenik: UBPET akıllı kedi tuvaleti

Gözlerinizdeki yorgunluğu silip atan masaj aletinde indirim var!

Gözlerinizdeki yorgunluğu silip atan masaj aletinde indirim var!

Yüksek performans ve konforun adresi: ASICS Gel Rocket 12

Yüksek performans ve konforun adresi: ASICS Gel Rocket 12

Hakiki deri ayakkabı konforu! Yarı fiyatına düşmüşken kaçırmayın

Hakiki deri ayakkabı konforu! Yarı fiyatına düşmüşken kaçırmayın

BİM'e Philips süpürge geliyor!

BİM'e Philips süpürge geliyor!

Kaliteli adımlar için doğru zaman: CAMPER fırsatı kaçmaz

Kaliteli adımlar için doğru zaman: CAMPER fırsatı kaçmaz

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
ŞOK'a Samsung dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a Samsung dikey süpürge geliyor!

Akıllı evlerin vazgeçilmezi: Xiaomi akıllı kamera incelemesi

Akıllı evlerin vazgeçilmezi: Xiaomi akıllı kamera incelemesi

Kışın en şık kalkanı: Jack & Jones parka fırsatı kaçmaz

Kışın en şık kalkanı: Jack & Jones parka fırsatı kaçmaz

BİM'e çeşitli gıda ve atıştırmalıklar geliyor!

BİM'e çeşitli gıda ve atıştırmalıklar geliyor!

Kullanıcıların favorisi indirimli CAMPER erkek ayakkabılar!

Kullanıcıların favorisi indirimli CAMPER erkek ayakkabılar!

Tepeden tırnağa bakım: Braun tıraş kiti günün fırsatı oldu

Tepeden tırnağa bakım: Braun tıraş kiti günün fırsatı oldu

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İngiliz profesör Beyoğlu'nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: "Yaptığına altın vuruş diyorlarmış"

İngiliz profesör Beyoğlu'nda misafir kaldığı evde ölü bulundu

Antalya'da tüyler ürperten olay: Balık tutarken oltasına ceset takıldı!

Balık tutarken oltasına ceset takıldı!

Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği görüntüler ortaya çıktı!

Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği görüntüler ortaya çıktı!

Gercüş’te minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı

Gercüş’te minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı

3 aylık evli Helin'in şüpheli ölümü! Ablasına 'boşanmak istiyorum' demiş

3 aylık evli Helin'in şüpheli ölümü! Ablasına dikkat çeken sözler

Kızının erkek arkadaşını tüfekle yaralayan baba adliyeye sevk edildi

Kızının erkek arkadaşını tüfekle yaralayan baba adliyeye sevk edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.