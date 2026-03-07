HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Galata Kulesi'nde intihar! Genç kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti. 30 yaşlarında olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Galata Kulesi'nde intihar! Genç kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında kuleye çıkan 30 yaşlarındaki E.S., henüz bilinmeyen bir nedenle kendini aşağı bıraktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Galata Kulesi nde intihar! Genç kadın hayatını kaybetti 1

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Galata Kulesi nde intihar! Genç kadın hayatını kaybetti 2

Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Galata Kulesi nde intihar! Genç kadın hayatını kaybetti 3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel, Tanju Özcan hakkındaki iddiaları açıkladı: ‘Parayı buradan almış’Özgür Özel, Tanju Özcan hakkındaki iddiaları açıkladı: ‘Parayı buradan almış’
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan tarihi hamle! Komşu ülkeleri işaret etti: "Özür dileriz"İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan tarihi hamle! Komşu ülkeleri işaret etti: "Özür dileriz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İntihar Galata Kulesi morg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.