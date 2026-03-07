HABER

Trump’tan İran operasyonu açıklaması: '10 üzerinden 15'lik başarı'

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonu “büyük bir askeri güç gösterisi” olarak nitelendirdi. Trump, ABD’nin saldırı düzenlememesi halinde İran’ın iki hafta içinde nükleer silaha sahip olabileceğini öne sürdü.

Cansu Çamcı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında İran’a yönelik yürütülen askeri operasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek ABD ordusunun sahada “olağanüstü performans” gösterdiğini ifade etti.

Trump, “Birisi bana ‘0’dan 10’a kadar bir puan verseniz kaç verirdiniz?’ diye sordu. Ben de ‘12 ile 15 arası veririm’ dedim. Orduları gitti, donanmaları gitti, iletişim hatları gitti, liderleri gitti ve tüm güçleri yok edildi” dedi.

ABD Başkanı ayrıca İran donanmasına ait 32 geminin batırıldığını iddia ederek, operasyonların askeri açıdan başarılı ilerlediğini savundu.

“ÇOK HASTA BİR LİDER GRUBUYLA KARŞI KARŞIYAYDIK”

Trump, İran yönetimini sert sözlerle eleştirerek askeri müdahalenin gerekli olduğunu ileri sürdü.

İran’daki lider kadrosunun “tehlikeli” olduğunu savunan Trump, “Orada durum çok kötüydü ve hasta bir lider grubuyla karşı karşıyaydık. Çok sayıda insanı öldürdüler ve sakat bıraktılar. Bombalarla ve yol kenarı patlayıcılarıyla insanları parçaladılar” ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin iki seçenekle karşı karşıya olduğunu dile getiren Trump, ya bu duruma yıllarca katlanacaklarını ya da harekete geçeceklerini belirterek, “Biz adım atmayı seçtik” dedi.

ABD ORDUSUNUN GÜCÜNE VURGU

Trump, ABD ordusunun son operasyonlarla büyük bir askeri başarı elde ettiğini iddia ederek, B-2 bombardıman uçaklarının İran’ın nükleer kapasitesine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Başkan Trump ayrıca ABD’nin askeri gücü sayesinde uluslararası alanda daha fazla saygı gördüğünü savundu.

Trump’ın İran operasyonunu “10 üzerinden yaklaşık 15” olarak değerlendirdiği ve ABD’nin savaşta güçlü bir konumda olduğunu söylediği daha önce de kamuoyuna yansımıştı.

