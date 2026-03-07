HABER

Ankara'da 'albüm' operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı!

Son dönemde sıklıkla karşılaşılan bir durum haline gelen sosyal medyada silah paylaşımları için harekete geçildi. 'Albüm' ismi verilen operasyonlarda "silahla ateş eden/silahlı fotoğraflar" paylaşan 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Bunun üzerine çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında "silahla ateş eden/silahlı fotoğraflar" paylaşan kişileri tek tek tespit etti.

Ankara da albüm operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı! 1

26 KİŞİ GÖZALTINDA

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak birbirlerine meydan okuyan kişilerin adreslerini takibe alan ekipler, düzenledikleri şafak vakti eş zamanlı operasyonda 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara da albüm operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı! 2

TEHDİT VE UYUŞTURUCU SUÇLARINDAN KAYDI VARMIŞ

Gözaltına alınan şüphelilerin yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Ankara da albüm operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı! 3

Ankara da albüm operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı! 4

Ankara da albüm operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı! 5

Ankara da albüm operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı! 6
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

