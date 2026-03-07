HABER

Böyle tespit edildiler! Hatalı sürücülere cezai işlem uygulandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kameralar aracılığıyla tespit edilen hatalı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kentte trafik kazalarını en aza indirgemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kameralar aracılığıyla çalışma yapıldı. Çalışmalarda; sosyal medya ve basın kaynaklarında "kaynak yapan sürücüler" olarak da şikayet edilen kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değiştiren, ters yönde araç kullanan, trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve tehlikeli araç kullanan, makas atan ve tehlikeli şerit değiştiren, yolcu indirme/bindirme kurallarına riayet etmeyen ve yaya yolunda motosiklet süren, sürücülere trafik cezası uygulandı.

Denetimlerin KGYS kameraları aracılığıyla yapılan tespitler üzerinden de etkin olarak yürütülmekte olup, mal ve can güvenliğine yönelik çalışmaların 7/24 esasına göre kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
