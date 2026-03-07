İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan tarihi hamle! Komşu ülkeleri işaret etti: "Özür dileriz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile girdikleri savaşın 8. gününde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan açıklamasında, "Bölge ülkeleriyle düşmanlığımız yok. Komşu ülkelerden özür diliyorum. İran'a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere saldırmayacağız." dedi.

'ARTIK SALDIRI YAPILMAYACAK'

Pezeşkiyan ayrıca açıklamasının devamında, "Dün Geçici Liderlik Konseyi'nde, komşu ülkelere artık saldırı yapılmaması ve füze atılmaması kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.

'KARARLILIĞIMIZ DAHA DA GÜÇLENDİ'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün gece saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede yaşanan son gelişmeler ele alınmıştı.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney’in ölümünün uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtmiş, "Hegemon güçler kör ve çaresiz bir güç kullanımıyla iradelerini milletlere dayatmaya çalışıyor. Ancak İran halkının ülkesine ve sistemine verdiği milyonluk ve destansı destek, bu saldırıların yalnızca milletimizin ülkenin varlığını savunma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdiğini gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.

"ABD ÜSLERİNİN HEDEF ALINMASI SAVUNMA AMAÇLIDIR"

Bölge ülkeleriyle yürütülen diplomatik temaslara da değinen Pezeşkiyan, "Komşularımızla yaptığımız görüşmelerde ABD askeri üslerinin hedef alınmasının tamamen savunma amaçlı ve ülkemizi ile halkımızı korumaya yönelik olduğunu anlattık. ABD ve Siyonist rejimin son saldırıları, bölge güvenliğinin yalnızca bölge ülkeleri tarafından sağlanabileceği ve yabancı güçlerin varlığının güvensizliğin temel nedeni olduğu yönündeki Tahran’ın haklılığını bir kez daha ortaya koydu" demişti.

NAHÇIVAN İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne İran tarafından insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Pezeşkiyan, "İran, hiçbir zaman komşularına saldırma niyetinde olmamış ve olmayacaktır. Yolumuz, toprak bütünlüğümüzü güçlü şekilde savunmak ve kalıcı barışı sağlamaktır" ifadelerini kullanmıştı.